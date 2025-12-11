La7 sceglie il grande cinema per la programmazione natalizia: i classici delle feste in prima serata

Ormai siamo in pieno Avvento e con l’avvicinarsi delle festività natalizie anche il palinsesto televisivo di La7 si veste a festa. La rete diretta da Andrea Salerno ha deciso di puntare sull’intramontabile fascino del grande schermo per accompagnare il pubblico durante le serate invernali.

La programmazione pensata per questo periodo propone il grande cinema, con film cult e grandi classici delle feste in prima serata. Una selezione attenta di capolavori cinematografici promette di evocare l’atmosfera natalizia. Non mancherà poi lo spazio riservato ai programmi di approfondimento e all’attualità, come riportato da Davide Maggio.

La7 sceglie il grande cinema per la programmazione di Natale

La vigilia di Natale su La7 assisterà alla messa in onda di un grande classico del cinema internazionale: Indovina chi viene a cena?, film del 1967 diretto da Stanley Kramer con attori del calibro di Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Sidney Poitier, Katharine Houghton e Isabel Sanford. Il 25 dicembre spazio invece a un altro titolo “evergreen” come Parenti serpenti (1992), per la regia di Mario Monicelli.

Per Santo Stefano (26 dicembre) La7 propone Fargo, film thriller del 1996 con venature noir e dark comedy diretto dai fratelli Coen, con Frances McDormand e William H. Macy. La trama ruota intorno a un rapimento pianificato decisamente male da un imprenditore male in arnese, in difficoltà finanziarie, pronto ad assumere due malviventi per far rapire sua moglie a scopo di riscatto.

Sabato 27 dicembre andrà in onda Il club delle prime mogli con Diane Keaton. Martedì 30 dicembre sarà la volta di Deep Water. Spazio invece mercoledì 31 dicembre per il ciclo “Ridere per ridere”. La7 trasmetterà Febbre da cavallo, Basilicata Coast to Coast e La strana coppia. Il 1° gennaio andrà in onda L’impero del sole.

Il secondo giorno del nuovo anno si aprirà con The Illusionist mentre per l’epifania (6 gennaio) il palinsesto di La7 ha in programma la commedia romantica Serendipity, diretta da Peter Chelsom. Come anticipato, la programmazione natalizia prevede anche programmi di approfondimento nel periodo delle festività.

L’approfondimento di La7 nel periodo natalizio

La7 propone i seguenti programmi di approfondimento: Aldo Cazzullo andrà in onda con Una giornata particolare. Sono previsti quattro appuntamenti dal titolo “Il Grande romanzo della Bibbia” (domenica 21 e 28 dicembre e domenica 4 gennaio e lunedì 5 gennaio). Il 22 dicembre Corrado Augias si rivolgerà al pubblico con Senza Francesco …E adesso?, un omaggio a papa Francesco. All’interno della serata troverà spazio il film Rebel Pope.

Martedì 23 dicembre toccherà a Alessio Orsingher condurre Tutto Trump – Un Anno da Presidente: il racconto dei primi dodici mesi del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Per lunedì 29 dicembre è previsto invece L’Italia degli arroganti. Noi figli di Manzoni. Allo storico Alessandro Barbero è affidato In Viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti (3 gennaio).

Per quanto riguarda i programmi del daytime, dal 21 dicembre Marianna Aprile e Luca Telese condurranno In Onda. Il talk di attualità e politica verrà trasmesso tutte le sere tranne il giorno di Natale e il 1° gennaio quando invece troverà posto Missione Natura di Licia Colò.