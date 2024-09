La7 torna a fare Propaganda anche nella stagione 2024-25, ovviamente con Diego “Zoro” Bianchi a capitanare il suo gruppo di lavoro, quello di Propaganda Live. Il programma, colonna della rete al venerdì sera, è giunto all’ottava edizione. Il menù non cambia: reportage e satira si alternano lungo tutta la serata, con uno sguardo ai temi d’attualità della settimana ma anche alle notizie meno discusse dai media più diffusi. Senza dimenticare il commento in studio, la presenza di ospiti di rilievo, l’analisi ironica di Makkox e la mitica Social Top Ten. Siete pronti a scoprire di più di questa stagione? Proseguite nella lettura!

Propaganda Live stasera

Prima puntata, 13 settembre 2024

Dopo il clamoroso successo alle Olimpiadi di Parigi, sono in studio la campionessa olimpica Sofia Raffaeli accompagnata dalla sua allenatrice Claudia Mancinelli. Nel primo reportage di questa stagione, Diego Bianchi racconta la convention dei democratici a Chicago, la prima con Kamala Harris, candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Tornano con i loro inediti monologhi anche Andrea Pennacchi e la stand upper Simonetta Musitano, mentre per la musica si esibisce la cantante Tahnee Rodriguez.

Propaganda Live ultima puntata

Per rivedere l’ultima puntata andata in onda bisogna andare sul sito de La 7 e poi cliccare sulla pagina ufficiale del programma.

Propaganda Live Sangiuliano

Come da tradizione, il programma ogni anno viene lanciato da una clip che prende spunto da un tormentone dell’estate. Per questa stagione è toccato all’intervista di Gennaro Sangiuliano, ex Ministro della Cultura, al Tg1 dopo il caso Boccia.

Quando riprende Propaganda Live su La7?

Il programma torna in onda con l’ottava edizione a partire da venerdì 13 settembre 2024 su La 7. L’orario di messa in onda è sempre lo stesso: dalle 21:15 all’01:00.

Propaganda Live, il programma

Ideato da Diego Bianchi, Makkox (all’anagrafe Marco Dambrosio) ed Alessandro Sentinelli, il programma ogni settimana di occupa di attualità e politica, partendo da uno “Spiegone” dei fatti più eclatanti appena avvenuti e passando poi all’analisi di quanto accaduto. Per farlo, si utilizzano i reportage realizzati nei giorni precedenti da Zoro, che gira lungo l’Italia ed all’estero per raccontare i fatti tramite la sua videocamera, ma anche i social network. In particolare, questi ultimi diventano protagonisti nella parte finale del programma, con la “Social Top Ten”, una classifica di cosa è accaduto sul mondo social nella settimana. Non mancano ospiti in studio: attori, scrittori e cantanti, che si esibiscono in varie performance e sono intervistati da Zoro. La regia del programma è affidata a Igor Skofic, mentre a produrre è Fandango.

Chi conduce Propaganda Live?

Zoro, ovvero Diego Bianchi, oltre che essere ideatore del programma è anche conduttore e artefice di gran parte dei reportage che vanno in onda nel corso della stagione. Dal 2003, usando lo pseudonimo Zoro, ha iniziato l’attività di blogger, per poi diventare uno youtuber: i suoi video commentano con ironia la politica e la società italiana.

Dopo aver lavorato anche con “Il Riformista” ed “Il Venerdì di Repubblica”, nel 2008 entra nel cast di Parla con me di Serena Dandini, che trasmette la sua rubrica web “Tolleranza Zoro”. Nel 2013 il debutto da conduttore, su Raitre, con Gazebo, in onda fino al 2017. Quello stesso anno avviene il passaggio a La 7 (con cui aveva già collaborato in passato), dando il via a Propaganda Live.

Chi fa le magliette di Diego Bianchi?

In ogni puntata Zoro sfoggia delle t-shirt particolari, raffiguranti dei personaggi del mondo della musica, del cinema e della politica. A realizzarle è La Douce Graphic Labs, azienda romana di Andrea Flamini.

Propaganda Live, ospiti fissi

Il cast del programma nel corso delle edizioni ha subìto qualche mutamento. A fianco di Zoro, sul palco, c’è Makkox, nome d’arte di Marco Dambrosio, vignettista che commenta con i suoi lavori i fatti della settimana ed interviene durante tutta la puntata. A Makkox è anche affidata la vignetta con cui si chiude ogni puntata del programma.

Tra gli ospiti fissi della trasmissione, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista del Tg La 7 Paolo Celata, la corrispondente del giornale tedesco Die Welt Constanze Reuscher, il giornalista Filippo Ceccarelli, l’attore Andrea Pennacchi (spesso nei panni del personaggio “Il Pojana”, da lui creato), Valerio Aprea e la stand upper Simonetta Musitano, con alcuni monologhi. Il programma manda in onda anche delle clip ironiche realizzate da Fabio Celenza, che doppia alcuni personaggi internazionali ed italiani.

A loro si aggiungono Fabio Celenza, che doppia alcuni personaggi facendo dire loro le cose più improbabili, ed Alessio Marzilli, che si occupa di “intervistare” (tramite appositi montaggi) i personaggi del momento… a loro insaputa. Alcuni reportage e servizi esterni sono infine curati dal videomaker Leonardo Parata.

In passato, invece, hanno fatto parte del cast Mirko Matteucci (ovvero Missouri 4), già presente nel cast di Gazebo e che, per motivi non rivelati al pubblico, ha deciso di lasciare il programma alla terza stagione. Il giornalista Marco Damilano, presenza fissa anche lui dai tempi di Gazebo ed autore dello “Spiegone” (dal 2022 affidato a Francesca Schianchi) è invece passato a Raitre, dove conduce la striscia quotidiana Il Cavallo e la Torre. Nel 2022 è uscito dal cast anche Memo Remigi, per motivi mai spiegati, anche se sembra plausibile che la sua assenza sia dovuta ad una vicenda che lo ha visto protagonista in un altro programma, Oggi è un altro giorno, in cui avrebbe palpeggiato la cantante Jessica Morlacchi in diretta tv.

La Propaganda Live Orchestra, la band

La musica è una parte fondamentale del programma di Zoro che, sul palco, da un lato è affiancato da Makkox e dall’altro da una band di musicisti, denominata “Propaganda Live Orchestra”. A capo del gruppo c’è il chitarrista e cantautore Roberto Angelini, affiancato dal trombettista Giovanni Di Cosimo, dal batterista Fabio Rondanini, dal bassista Gabriele Lazzarotti, dal tastierista Daniele “Coffee” Rossi e dal sassofonista Daniele Tittarelli. A loro negli ultimi anni si sono aggiunti Kyung Mi Lee, Valentina Del Re e Ramon Josè Caraballo Armas. Nel corso delle puntate la band ospita numerosi altri musicisti e cantanti.

Dove si svolge Propaganda Live?

Il programma va in onda in diretta il venerdì dagli Studi De Paolis in via Tiburtina, a Roma.

Come fare per andare come pubblico a Propaganda Live?

Per partecipare come pubblico a Propaganda Live serve, però, registrarsi tramite l’apposito modulo a questo link. La pagina viene attivata temporaneamente per raccogliere le richieste per le puntate del mese successivo. Se volete assistere al programma dovete quindi tenere salvata questa pagina e, soprattutto, seguire le indicazioni date dagli account social. Si può prenotare per se stessi e un’altra persona; inoltre, la data scelta non può essere modificabile.

Propaganda Live su Twitter, Facebook e Instagram

Uno di momenti più noti del programma è la “Social Top Ten” che chiude ogni puntata. Inevitabile, quindi, che Propaganda Live avesse i suoi profili social, seguitissimi dai fan della trasmissione: a questo link il profilo ufficiale Facebook; a questo link il profilo ufficiale X (Twitter) di Propaganda Live; a questo link il profilo ufficiale Instagram.

Propaganda Live su Youtube

La puntata di Propaganda Live, il giorno dopo la sua messa in onda su La 7, si può vedere anche su Youtube, sul canale de La 7 Attualità. Online viene caricata tutta la puntata, che resta in archivio insieme a quelle delle settimane passate.

Propaganda Live, diretta streaming

È anche possibile vedere Propaganda Live in diretta streaming sul sito de La 7, anche tramite smartphone e tablet. A questo link la pagina ufficiale del programma, dove è possibile vedere le puntate e le clip.