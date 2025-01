A Propaganda Live lieve malore per Francesca Mannocchi durante la ‘Social Top Ten’. Bianchi manda subito la pubblicità, poi a fine puntata spiega: “Si è sentita poco bene, è andata a casa. Sta bene e saluta tutti”

Propaganda Live, lieve malore in diretta per Francesca Mannocchi. Bianchi manda la pubblicità, poi rassicura: “Sta bene”

Minuti di apprensione a Propaganda Live per il lieve malore che ha colpito in diretta Francesca Mannocchi. E’ accaduto tutto dopo la mezzanotte, nel corso della tradizionale lettura della ‘Social Top Ten’, con Diego Bianchi che ha interrotto la lettura dei post sullo schermo per lanciare immediatamente la pubblicità.

Un cambio imminente di umore che ha spiazzato il pubblico a casa, che non è stato subito informato della situazione. “Possiamo fermarci un secondo? Mandiamo un attimo la pubblicità”, ha detto il conduttore rivolgendosi agli autori e alla regia. “Un attimo di pubblicità, torniamo subito. Tranquilli, è tutto a posto”.

Al rientro, circa cinque minuti dopo, sono arrivate le rassicurazioni di Bianchi, senza che ci fosse tuttavia il minimo riferimento alla giornalista: “Abbiamo avuto un piccolo problema, ma abbiamo gestito tutto quanto”. L’unico indizio è arrivato pertanto dalle inquadrature larghe che evidenziavano la presenza di una poltroncina vuota di fianco a Filippo Ceccarelli.

La Mannocchi aveva infatti assistito all’intera puntata in prima fila, intervenendo durante il lungo blocco dedicato alla messa in onda del suo reportage che raccontava il dramma dei bambini palestinesi evacuati a Doha.

La spiegazione dell’accaduto è comunque arrivata sui titoli di coda. “Prima di salutarvi, visto che ci sono un po’ di tweet, vi dico che Francesca si è sentita poco bene”, ha spiegato Bianchi. “Adesso è andata a casa, però sta bene e saluta tutti. Tutto a posto, succede”.