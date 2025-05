Xhuliano Dule è uno dei volti di Propaganda Live in questa edizione. Spesso presente nelle vesti di stand-up comedian, Xhuliano nella puntata di venerdì 21 febbraio ha voluto premere il piede sull’acceleratore e – nello stile graffiante della comicità stand up comedy – picchiare duro su un nome, quello del Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini.

L’intervento di Dule si crea da un assist: le dichiarazioni del vicepresidente James David Vance contro l’Europa ed i rapporti con il Presidente Trump. Makkox lo chiama per salire sul palco alla ricerca di qualcuno che Vance, magari, se lo è studiato per bene.

“Io me lo sono studiato tanto da leggermi il suo libro. L’ho fatto quando ero un piccolo studente albanese all’università commerciale Luigi Bocconi” poi aggiunge “Ora, so che dire Albanese e Bocconi nella stessa frase è una cosa che fa venire tipo un’ictus a Salvini…o almeno spero“. In studio qualcuno ridacchia, parte un applauso mentre al suo fianco Zoro è seduto a leggere Elegia Americana senza apparentemente muovere un ciglio, pur lasciandosi scappare un accennato sorriso.

Poi il comico prosegue dritto per il suo intervento, lo porta avanti sino a conclusione, ma su X qualcuno già storce il naso. Persino i detrattori del Ministro criticano l’uscita di Dule.

Passano circa 20 minuti e qualcosa accade. Al rientro da un blocco pubblicitario, Zoro fa un passo indietro e – forse consigliato dall’alto? – corre ai ripari: “Questo è in programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice come è accaduto poco fa su questo palco. Chiediamo scusa a Salvini che è stato il destinatario. Succede, siamo qui anche per questo. Abbiamo l’ossatura per chiedere scusa a Salvini…” l’applauso del pubblico scioglie l’atmosfera un po’ gelata, ma l’imbarazzo è comunque palpabile e lo si percepisce ad ogni singola parola.

Chi è Xhuliano Dule

Nasce in Albania nel 1992, ma cinque anni dopo arriva in Italia con i suoi genitori andando ad abitare in Veneto. Studia economia, ha lavorato nelle organizzazioni internazionali per un paio d’anni. Una volta consegnate le sue dimissioni, sceglie di dedicarsi alla scrittura. Intraprende la selezione per il Master in Drammaturgia alla Silvio d’Amico e inizio a esibirmi come “stand-up comedian”. Approfondisce la sua passione toccando più teatri, al contempo si occupa anche di cinema, settore in cui si è formato sotto la guida della regista Francesca Archibugi.

Ultimamente Xhuliano Dule è comparso in più puntate di Propaganda Live, su La7.