Ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 16 febbraio 2024, La 7 ricorda Alexey Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, con il docufilm di Ezio Mauro dal titolo “Navalny, cronaca di un omicidio di Stato”, prodotto da Simona Ercolani per Stand by me, con la regia di Lorenzo De Alexandris. Lo fa questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, alle 21:15, con un appuntamento speciale, che ripercorre la storia di Navalny fino alla scomparsa, dopo tre anni di prigionia in una colonia penale russa di massima sicurezza.

Il docu-film su Navalny

La morte improvvisa di Navalny ha legato per sempre il suo nome a quello di Putin: dopo essere stato avvelenato, ingiustamente imprigionato e torturato, il leader dell’opposizione è diventato un simbolo di come l’obiezione democratica in Russia sia stata trasformata dal nuovo zar in una colpa da perseguire e cancellare persino quando si trova rinchiusa in un carcere siberiano, e di come gas nervino, tè avvelenati e omicidi politici siano diventati una tragica normalità.

Attraverso il percorso di Navalny, Ezio Mauro approfondisce e analizza gli ultimi venti anni della Federazione Russa e di tutta l’Europa. Un’inchiesta realizzata con materiali originali girati dal team di Navalny nel corso degli anni e interviste esclusive realizzate tra l’Italia e la Germania con ospiti e commentatori come lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, la giornalista e scrittrice Anna Zafesova, lo storico Marcello Flores e la giornalista ed esperta di Russia Marta Allevato.

“Navalny, cronaca di un omicidio di Stato” è un film documentario prodotto da Stand by Me per La7. A cura di Riccardo Chiattelli, scritto da Ezio Mauro, Lorenzo De Alexandris e Cristina Mania. Produttrice esecutiva Stand by me Simona Meli. Regia di Lorenzo De Alexandris.

Navalny, cronaca di un omicidio di Stato in streaming

Oltre che durante la messa in onda su La 7, è possibile vedere Navalny, cronaca di un omicidio di Stato in streaming sul sito ufficiale de La 7.