Dalla seconda serata alla prima serata: per La Confessione, il programma di Rai 3 condotto da Peter Gomez, ecco una nuova importante sfida, dopo il passaggio, quest’anno, dal Nove alla terza rete Rai. Cambia collocazione oraria, ma non la formula del programma, con intervista a personaggi del mondo dell’attualità, della politica e dello spettacolo pronti a “confessarsi”. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La Confessione Rai 3 stasera

Puntata 19 ottobre 2024

Gli ospiti della prima puntata sono Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi. L’ex deputato grillino, oggi attivista e opinionista, parla del Movimento 5 stelle delle origini, di come sia cambiata la sua vita fuori dai palazzi della politica, ma anche del suo impegno per i diritti del popolo palestinese. L’attrice e conduttrice milanese, che il 5 novembre torna su Rai 3 con Amore Criminale, si sofferma su aspetti intimi della sua vita privata come la scelta di non avere figli, il rapporto con la sorella Irene, la depressione con cui ha combattuto per sei anni, e sulla sua lunga carriera di successi al fianco di mostri sacri del cinema e del teatro come Carlo Verdone e Gigi Proietti. Infine, Pietro Orlandi ripercorre le tappe della tragica scomparsa della sorella Emanuela il 22 giugno 1983. Attraverso materiali d’epoca, il pubblico segue il filo dei suoi ricordi e delle indagini per capire, a distanza di 41 anni, quale indelebile segno sia rimasto in questa famiglia.

Quando va in onda La Confessione di Peter Gomez su Rai 3?

La nuova stagione del programma, la sedicesima (la seconda in onda sulla Rai) va in onda il sabato sera, alle 21:05, dal 19 ottobre 2024, su Rai 3.

Dove vedere La Confessione di Peter Gomez in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere La Confessione in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile vedere anche la stagione precedente.

Che cos’è La Confessione Rai 3?

"La Confessione", dal 19 ottobre su Rai 3 Tornano le interviste di Peter Gomez ne "La Confessione": da stasera alle 21.00 su Rai3.Ospiti della prima puntata: Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi ➡ https://t.ly/kRhcv Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Saturday, October 19, 2024

Il programma è nato nel 2017, su idea di Peter Gomez, che ne è anche il conduttore. In ogni puntata l’ospite di turno si racconta al giornalista in un confronto senza filtri, svelando la propria storia umana e professionale. Le domande di Gomez cercano di far uscire nuovi lati dell’intervistato/a, permettendogli di rivelare dettagli di sé mai detti altrove.

La Confessione Rai 3, quante puntate sono?

Le puntate di questa versione in prima serata del programma, come anticipato da TvBlog, sono quattro, ciascuna della durata di circa 90 minuti, in onda il sabato era. L’ultima puntata va in onda il 9 novembre.

Chi conduce il programma La Confessione?

Ideatore e conduttore del programma è Peter Gomez. Nato a New York nel 1963, è giornalista, autore e conduttore televisivo, saggista e, dal 2009, direttore della testa online de Il Fatto Quotidiano. In passato ha lavorato per i quotidiani L’Arena e Il Giornale, ma anche per L’Espresso. Sul Nove ha anche condotto Enjoy e Sono le venti.

La Confessione Rai 3 è in diretta?

No, il programma è registrato.