Il Conte di Montecristo torna in versione serie tv, su Rai 1, a poche settimane dalla proposta del film in due parti di Canale 5. Questa volta parliamo di una serie evento, una co-produzione internazionale presentata in anteprima ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma e con un cast ricchissimo di volti noti e apprezzati, tutti pronti a ridare vita al celebre romanzo di Alexandre Dumas. Pronti a scoprire questo nuovo adattamento? Proseguite nella lettura!

Il Conte di Montecristo Rai 1, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della miniserie evento sono otto, in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane da lunedì 13 gennaio a lunedì 3 febbraio 2025.

Quando va in onda Il Conte di Montecristo su Rai 1?

La miniserie va in onda da lunedì 13 gennaio 2025, alle 21:30, su Rai 1.

Il Conte di Montecristo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il Conte di Montecristo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.

Il Conte di Montecristo Rai 1, cast

Le foto de Il Conte di Montecristo, su Rai 1 Guarda le altre 18 fotografie →

A guidare il cast, nei panni del protagonista Edmond Dantès, c’è Sam Claflin, attore già visto in Peaky Blinders. Al suo fianco, Ana Girardot, nota per Les Revenants e l’attore premio Oscar Jeremy Irons. Tra gli attori italiani che compaiono nella serie, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas e Michele Riondino.

Sam Claflin è Edmond Dantès;

è Edmond Dantès; Ana Girardot è Mercedes;

è Mercedes; Jeremy Irons è l’abate Faria;

è l’abate Faria; Mikkel Boe Følsgaard è Gérard de Villefort;

è Gérard de Villefort; Blake Ritson è Danglars;

è Danglars; Karla-Simone Spence è Haydée;

è Haydée; Lino Guanciale è Vampa;

è Vampa; Michele Riondino è Jacopo;

è Jacopo; Gabriella Pession è Hermine Danglars;

è Hermine Danglars; Harry Taurasi è Fernand;

è Fernand; Poppy Corby-Tuech è Eloise;

è Eloise; Nicolas Maupas è Albert;

è Albert; Amaryllis August è Valentine;

è Valentine; Jason Barnett è Caderousse;

è Caderousse; Nicholas Farrell è Morrel;

è Morrel; John Ioannou è Noirtier-Villefort;

è Noirtier-Villefort; Martina Laird è Sabrine;

è Sabrine; Simone Zambelli è Ettore;

è Ettore; Matthew Wilson è Debray;

è Debray; Ben Moor è Beauchamp.

Il Conte di Montecristo Rai 1, trama

Il Conte di Montecristo "Il destino mi ha teso la mano…" per compiere la più grande vendetta mai raccontata!"Il Conte di Montecristo" sta per arrivare, una storia incredibile da lunedì 13 gennaio su #Rai1. #ilcontedimontecristo Posted by Radiocorriere Tv on Sunday, January 5, 2025

La vita sembra arridere a Edmond Dantès: fresco di nomina a capitano del Pharaon, è in procinto di sposarsi con Mercedes, l’amore della sua vita. Non sa ancora di avere dei nemici che cospirano contro di lui accusandolo di essere un bonapartista. Dopo averlo arrestato, Villefort, il sostituto procuratore di Marsiglia, insabbia la verità per proteggere i propri interessi e ordina che Edmond sia rinchiuso nelle segrete del famigerato Castello d’If.

Dieci anni dopo, Edmond ha quasi perso ogni speranza quando, per un calcolo sbagliato, un altro detenuto, l’Abate Faria, che da tempo sta scavando un tunnel sotterraneo per tentare la fuga, piomba nella sua cella. Grazie a quello che diventa a tutti gli effetti un passaggio segreto, i due diventano amici e, dopo aver condiviso con Edmond il suo vasto sapere, l’Abate Faria gli rivela l’esatta ubicazione di un tesoro nascosto che, una volta liberi, sarà loro.

Purtroppo, però, gli scavi del nuovo tunnel si protraggono per altri cinque anni e la morte di Faria costringe Edmond a evadere da solo cogliendo un’inaspettata opportunità. Finalmente libero, Edmond si dedica a quella che è la sua missione: vendicarsi di chi ha tramato per distruggergli la vita.

Scovato il tesoro nascosto, Edmond si trasforma nel ricco e carismatico conte di Montecristo e inizia a indagare, costruendo per ben cinque anni il suo inarrestabile piano di vendetta. Scopre così i colpevoli – uno degli altri membri dell’equipaggio, Danglars, che ambiva alla promozione a capitano, e Fernand, il cugino di Mercedes – e capisce il motivo per cui il procuratore Villefort si è liberato così velocemente di lui senza neppure un processo.

Ora i suoi tre nemici vivono a Parigi: Fernand è riuscito a sposare Mercedes, Danglars a diventare un ricco banchiere e Villefort a essere nominato procuratore capo. Nessuno, tranne Mercedes che sospetta della sua vera identità, riconosce in lui Edmond Dantès.

A Montecristo non resta che insinuarsi nelle loro vite per annientarle, non con minacce o violenza ma con intelligenza, sfruttando le loro debolezze e le nefandezze compiute per farli cadere, nella speranza di riconquistare Mercedes. I suoi spietati atti di vendetta, però, hanno un prezzo pesante per la serenità di Edmond che può però contare sull’amore di Mercedes per ricominciare, finalmente, una nuova vita.

Il Conte di Montecristo Rai 1, regista e sceneggiatori

A dirigere questo adattamento c’è Billie August, regista danese vincitore per due volte della Palma d’Oro e dell’Oscar per il Miglior Film Straniero con “Pelle alla conquista del mondo”. Il soggetto di serie, invece, è di Sandro Petraglia (Un Professore), che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura originale con Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi e Michela Straniero (Kostas); il soggetto di serie e sceneggiatura hanno anche la firma di Greg Latter.

La serie è prodotta da Palomar, in collaborazione con Demd Productions e con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. A produrre Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Max Gusberti. La produzione ha potuto inoltre usufruire della tax credit per la produzione di film stranieri in Francia.

Dov’è stato girato Il Conte di Montecristo Rai?

La miniserie è stata girata tra Francia, Italia e Malta. In particolare, le riprese sono avvenute tra agosto e dicembre 2023 presso il Palais-Royal di Parigi e, in Italia, a Torino e Milano; a Malta, invece, sono stati utilizzati i Malta Film Studios, a Kalkara.