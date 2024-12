Un classico della letteratura è tornato ad essere adattato per il grande schermo, e ora Canale 5 lo regala al suo pubblico con due prime serate in esclusiva: Il Conte di Montecristo, opera di metà Ottocento di Alexandre Dumas, non ha bisogno di presentazioni, ma l’adattamento francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte e che vede nel cast anche il nostro Pierfrancesco Favino. Se volete quindi saperne di più, proseguite nella lettura!

Il Conte di Montecristo Canale 5, puntate

Prime puntata, 26 dicembre 2024

Edmond Dantés è un giovane che, divenuto il bersaglio di un sinistro complotto, viene denunciato come cospiratore di Napoleone Bonaparte e arrestato nel giorno del suo matrimonio. Edmond passa quattordici anni nella durissima prigione di Château d’If, tenuto in vita solo dal suo desiderio di vendetta.

Il Conte di Montecristo Canale 5, quante puntate sono?

Uscito in Francia come pellicole cinematografica, in Italia Canale 5 trasmette Il Conte di Montecristo come miniserie tv, in onda in due puntate e per altrettante prime serate, giovedì 26 e venerdì 27 dicembre 2024.

Il Conte di Montecristo Canale 5, cast

A guidare il cast di questa produzione c’è Pierre Niney, giovane attore francese diventato famoso dieci anni fa per essere stato protagonista del film “Yves Saint Laurent”. Nel cast compare anche Pierfrancesco Favino, unico italiano presente, nei panni dell’abate Faria.

Pierre Niney è Edmond Dantés;

è Edmond Dantés; Bastien Bouillon è Fernand de Morcerf;

è Fernand de Morcerf; Anaïs Demoustier è Mercédès de Morcerf;

è Mercédès de Morcerf; Anamaria Vartolomei è Haydée;

è Haydée; Laurent Lafitte è Gérard de Villefort;

è Gérard de Villefort; Pierfrancesco Favino è Abate Faria;

è Abate Faria; Patrick Mille è Danglars;

è Danglars; Vassili Schneider è Albert de Morcerf,

è Albert de Morcerf, Julien De Saint Jean è Andréa;

Jean è Andréa; Julie De Bona è Victoria;

è Victoria; Adèle Simphal è Angèle;

è Angèle; Stéphane Varupenne è Caderousse;

è Caderousse; Marie Narbonne è Eugénie Danglars;

è Eugénie Danglars; Bruno Raffaelli è Morrel;

è Morrel; Abde Maziane è Jacopo.

Chi è l’attore protagonista de Il Conte di Montecristo su Canale 5?

Per interpretare Edmond Dantés è stato scelto Pierre Niney. Nato nel 1989, dal 2010 è membro della Comédie-Française. Ha lavorato a numerosi film, ma quello che gli ha regalato maggiore popolarità è stato “Yves Saint Laurent” di Jalil Lespert, in cui ha interpretato il protagonista.

“Montecristo”, ha detto, “è presente in ogni momento della mia vita: nei sogni di bambino, in quelli del giovane che si sta formando come attore, in quelli dell’adulto che lavora alla Comédie-Française. Per qualsiasi attore, interpretare MonteCristo è un sogno paragonabile a quello dell’impersonare Amleto… perché permette di approfondire una moltitudine di temi esistenziali: innocenza, ingiustizia, tradimento, rimpianto, rimorso, vendetta, bene, male, mostruosità… e altri professionali: recitare in età diverse, personaggi molto differenti, tra speranza, disperazione, vendetta, calma. Ci sono pochissimi ruoli come questo”.

Il Conte di Montecristo, quando va in onda?

La miniserie viene mandata in onda da Canale 5 giovedì 26 e venerdì 27 dicembre 2024, alle 21:40.

Il Conte di Montecristo Canale 5, trama

Marsiglia, 1815. Tutti i sogni del giovane Edmond Dantès stanno per diventare realtà: promosso a capitano di nave può finalmente sposare l’amore della sua vita, Mercedes. Ma il suo successo ispira gelosia da varie parti. Tradito dai suoi rivali e denunciato come membro di una cospirazione pro-Bonaparte, viene imprigionato senza processo al castello d’If, senza speranza di ritorno.

Dopo 14 anni di istruzione, in segreto, da parte del compagno di prigionia Abbé Faria, Dantès riesce a fuggire e a impossessarsi del leggendario tesoro nascosto sull’isola di Montecristo. Ora, con un’enorme fortuna, escogita un piano straordinario per esigere la vendetta che brama. Assumendo molteplici identità – tra cui “il Conte di MonteCristo” – Dantès prima corteggia i suoi nemici, ora dignitari di alto rango, per meglio distruggerli poi. Ma il prezzo della vendetta sarà pesante per l’anima…

Il Conte di Montecristo Canale 5, location

L’adattamento è stato girato dal luglio al novembre 2023 in Francia, nei dintorni di Parigi, in Occitania e in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, incluso il castello d’If e Giens. Per la residenza del Conte di Montecristo sono state utilizzate differenti location: il castello di Ferrières (Seine-et-Marne), modificato digitalmente, la cattedrale Saint-Étienne de Meaux, la Palais Brongniart (la Borsa di Parigi), il Château d’Aubiry (Pirenei Orientali), e il Château de Dampont (in Val-d’Oise).

Riprese anche presso l’ Hôtel de la Païva e nella Casa dell’Educazione della Legione d’Onore a Saint-Denis. In Occitania, le riprese si sono svolte nel massiccio della Clape, nel castello di Engarran, a Lavérune, così come a Pézenas e Villeneuvette, compresa la chiesa di Notre-Dame-de-l’Assomption, dove è stata girata la scena delle nozze di Dantès e Mercédès.

Altre scene sono girate al Porto Grande di La Valletta, a Malta, e a Cipro. Le scene in studio sono girate ai Lites Studios, a Bruxelles (Belgio), in particolare per la scena di apertura del naufragio o per la scena della fuga di Dantès.

Il Conte di Montecristo su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Il Conte di Montecristo in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.