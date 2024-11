This is me: tutte le informazioni sulla prima edizione dello show-evento dedicato agli ex allievi di Amici, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin.

This is me, Canale 5: quando va in onda, ospiti, cast, quante puntate sono

This is me è lo show-evento di Canale 5 dedicati ai talenti, cantanti, ballerini e attori, oggi affermati, che hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’interno della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Lo show, composto da 3 puntate, sarà condotto da Silvia Toffanin, al suo debutto nella conduzione di uno show in prima serata.

This is me è un programma prodotto da Fascino PGT per Mediaset. La direzione artistica è a cura di Stéphane Jarny. La regia è firmata da Stefano Vicario.

This is me: quando va in onda

Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 20 novembre 2024, in prima serata, su Canale 5, alle ore 21:35. Lo show andrà in onda ogni mercoledì per tre settimane.

This is me: ospiti, anticipazioni, cast

Puntata 20 novembre 2024

Gli ex allievi di Amici presenti nella prima puntata saranno Emma, vincitrice di Amici nel 2010, Giuseppe Giofrè, vincitore del talent show della categoria Danza nel 2011, Irama, vincitore del programma nell’edizione 2018, Elena D’Amario, ex allieva di Amici 9 e ballerina professionista e coreografa del talent show dal 2015, Stash, cantante dei The Kolors, vincitori del talent show nel 2015, Diana Del Bufalo, attrice che partecipò ad Amici nella categoria Canto nel 2010, Isobel Fetiye Kinnear, ex allieva nella ventiduesima edizione e oggi ballerina professionista, e altri ex allievi recenti come Serena Carella, Petit, Mida e Marisol Castellanos.

Altri ospiti presenti in studio saranno i rapper Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma.

Alcuni insegnanti di Amici, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece, reinterpreteranno le storiche sigle del programma, esibendosi sulle note di Fame, It’s Raining Men e Maniac.

Il comico presente nella prima puntata sarà Francesco Cicchella.

This is me: quante puntate sono

La prima edizione del programma è composta da 3 puntate.

This is me: programma

Le tre puntate di This is me racconteranno il percorso di molti ex allievi di Amici, oggi artisti affermati, che hanno scelto la scuola di Maria De Filippi per provare a raggiungere il loro sogno.

Silvia Toffanin, che negli anni ha seguito l’evoluzione artistica di questi ex allievi attraverso il suo programma Verissimo, li intervisterà in studio per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola del talent. Il racconto proseguirà con la loro storia di oggi che li vede, appunti, come nomi affermati nel mondo dello spettacolo.

Ai momenti più intimi raccontati da immagini e parole, si alterneranno performance di ballo e di canto.

Chi canta la canzone This is me?

Il titolo del programma cita l’omonima canzone This is me, brano interpretato da Keala Settle per il film The Greatest Showman.

La canzone ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale e ha ottenuto una nomination agli Oscar nella stessa categoria.

Nel 2017, è stata pubblicata una versione cantata da Kesha.

Nel 2022, Mina ha interpretato una versione con testo in italiano per una campagna pubblicitaria.

This is me su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere This is me anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma di Mediaset Infinity. A questo link, invece, c’è la pagina ufficiale del programma di Witty TV.