Amici 25, verso il serale: le polemiche social sugli allievi ammessi e il nuovo regolamento che divide il pubblico

Amici 25 si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista televisivo. La trasmissione di Maria De Filippi resta un cult del settore in grado di consegnare al panorama artistico italiano volti nuovi su cui scommettere. Nel passato recente tante personalità hanno iniziato nella scuola più famosa del piccolo schermo italiano per poi ritrovarsi su palcoscenici importanti, si pensi a Emma o Annalisa passando per i The Kolors.

Ultimo, ma non per importanza: Stefano De Martino. Senza dimenticare Angelina Mango e gli altri riferimenti che la musica nostrana ha avuto grazie al format di Canale 5. Non è un semplice talent show: si tratta di una formula ibrida che assume diverse caratterizzazioni nel corso della stagione televisiva. Parte pomeridiano in autunno-inverno e si plasma a serale in primavera per accompagnare gli italiani fino a poco prima dell’estate con una nuova voce a trionfare, artista (uomo o donna che sia) che deve saper cantare ma anche tenere un palcoscenico.

Amici 25, dal pomeridiano al serale

La forza di Amici – che l’ha resa anche intramontabile come trasmissione – è proprio quella di non formare artisti settoriali. Esistono performer specifici: c’è chi è più portato nel canto e chi, invece, ama ballare o recitare. Gli allievi di questa scuola sanno fare tutto, poi c’è chi trova la sua strada in una disciplina piuttosto che un’altra. La base, però, è comune a tutti: le prove da affrontare sono diverse proprio perché non si può prescindere dall’essere pronti.

Ogni artista che esce da Amici deve rimanere centrato e pronto all’eventualità che lo spettacolo offre. Naturalmente, in questo universo ancora da plasmare, molti – una volta usciti dalla scuola De Filippi – devono trovare la loro strada. Le porte della celebrità potrebbero aprirsi grazie al contributo di addetti ai lavori e produttori che non solo guardano il serale, ma ambiscono ad ampliare il proprio bacino di artisti.

Le innovazioni della Fascino PGT

L’altro vantaggio della trasmissione targata Fascino PGT è l’interesse di esperti e aziende che sono spesso media partner del programma. Tutti pronti a elargire potenziali contratti a talenti in erba. La differenza, poi, la fanno le scelte che saranno ancora più ponderate dopo un percorso di formazione altrettanto serrato.

Amici, dunque, è una risorsa per tutti coloro che sognano una carriera nel mondo dello spettacolo, sul piano televisivo poi è anche vetrina importante. Questa duplice forma (pomeridiano e serale) consente a Maria De Filippi da tempo di chiamare giudici d’eccezione a commentare le performance degli allievi: è toccato a Giorgia, Ilenia Pastorelli, Francesca Fagnani e tanti altri.

Cambia il regolamento per l’accesso al serale

La prerogativa del serale, rispetto allo spettacolo in fascia pomeridiana, è quella di costituire un vero e proprio show settimanale a eliminazione che porta ascolti e curiosità. Non solo i numeri degli allievi, tra coreografie e pezzi cantanti, ma anche le incursioni di ospiti speciali che assistono a questo percorso e forniscono giudizi, consigli e caratterizzazioni a un programma in continua evoluzione. Una finestra televisiva privilegiata sotto molti aspetti e attesa su altrettanti fronti. La situazione è chiara: Amici si prospetta, ancora una volta, l’evento mediatico con cui fare i conti.

Questo lo sa bene, oltre a coloro che lavorano al format, anche il pubblico da casa che recentemente – a partire dal pomeridiano della trasmissione – sta registrando qualche rimostranza che traduce in polemica. Tutto riguarda, in larga parte, il nuovo regolamento della trasmissione che secondo i canoni vigenti avrebbe alzato la presenza dei partecipanti al serale. Non più dunque una selezione peculiare, ma un allargamento delle maglie che sembra convincere poco gli affezionati del programma.

Le polemiche social

Nello specifico il malcontento alberga sui social: è sufficiente fare un giro per le diverse piattaforme, in maniera tale da rendersene conto. “Quello di mandare la classe completa al serale tranne UNA è una boiata, una regola idiota, insensata, brutta”; “Un’edizione cosi pessima in cui si salvano in cinque e in cui veramente era perfetto un Serale con pochi allievi validi invece di portare avanti la loro idea di dare massimo dodici maglie cosa fanno? Annullano tutto e ci fanno andare cani e porci”; “Imbarazzanti e ingiusti. Questa trasmissione sta diventando sempre più uno show di litigi dei prof per fare spettacolo rispetto alla meritocrazia dovuta in un talent”.

Continua il confronto in studio tra i cantanti e la prof Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/JelXSmi0Wv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 3, 2026

Questi alcuni commenti che si leggono sui social. La scelta di ammettere gli allievi al serale, anche con soli due sì da parte dei giudici, non convince la platea televisiva. La quale si aspettava una maggiore severità nei giudizi: l’obiettivo, per il pubblico, dovrebbe essere premiare il talento. Invece molti hanno visto, in questa nuova formula, soltanto la necessità di animare le scaramucce tra i rispettivi giudici e prof per arrivare alla fase serale con maggiori spunti narrativi da fornire allo show.

Gli allievi ammessi

Senza contare che in molti stanno pensando di cambiare canale perchè – almeno dai primi riscontri – la trasmissione avrebbe perso il fascino e l’appeal delle prime edizioni. Questo il polso dei pareri degli estimatori che sembrerebbero pronti a una sorta di “boicottaggio” collettivo se non cambia nulla rispetto alle premesse relative al nuovo regolamento.

In casetta Plasma si sfoga con i compagni sulla posizione della prof Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/R472CobNEi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 4, 2026

Gli allievi aggiunti al serale nella fattispecie saranno Valentina, Elena, Opi, Plasma, Simone, Caterina, Antonio, Riccardo, Lorenzo e Kiara, oltre a Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola. Brutto colpo invece per Giulia Nicolai, l’unica che non è riuscita ad accedere alla fase successiva del programma e non strappare, quindi, un pass per la fase serale. Maria De Filippi si prepara dunque a una nuova edizione del talent, ma la platea di affezionati esige un miglioramento.

Nuove sfide tra didattica e Share

Resta da capire se gli addetti ai lavori recepiranno il malcontento degli estimatori, cercando di aggiustare il tiro, oppure continueranno per la strada maestra indicata inizialmente dagli autori. Lo spettacolo deve continuare, ma viene da chiedersi a quale prezzo. La trasmissione ha ormai anni di esperienza alle spalle: accontentare tutti non è possibile, ma neppure ignorare tante proteste social sembrerebbe essere una scelta ponderata.

La trasmissione sta vivendo un periodo di assestamento, anche normale dopo tanti anni di servizio. L’importante sarà capire che direzione prendere, al momento la svolta inclusiva – per quanto riguarda il destino degli allievi – sembrerebbe essere tutt’altro che gradita. Lo Share dirà se questa delusione generale sarà stata un “fuoco di paglia”, oppure l’inizio di una nuova tendenza da tener presente. Canzonissima, principale concorrente serale, scalda i motori anche cercando di cogliere i primi segnali di stanca della platea targata Amici. Curiosa, ma anche particolarmente esigente.