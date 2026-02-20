Amici 25: chi saranno i giudici del serale? Spuntano i primi nomi: le indiscrezioni

La seconda fase del talent show di Canale 5 si avvicina e c’è grande curiosità riguardo ai nomi dei giudici: chi saranno

La seconda fase di Amici si sta avvicinando e, come il pubblico sa bene, questo vuol dire una sola cosa: il talent show di Maria De Filippi si arricchirà, con la presenza dei giudici del serale, che generalmente sono sempre professionalità di altissimo livello legate alle singole discipline.

Come accade in ogni edizione del programma di Canale 5 – che è giunto alla sua 25esima edizione – è già partito il toto nomi per sapere chi si aggiudicherà questo importante ruolo. Partecipare ad Amici di Maria De Filippi, anche per esperti del settore di altissimo livello, è sempre un’ottima vetrina, il talent è infatti seguitissimo.

Serale Amici 25, chi saranno i giudici: i possibili nomi

Nell’ultima edizione di Amici avevamo visto come giudici Elena D’Amario, che è un volto storico del programma, ballerina professionista della squadra, Amadeus – che era diventato quasi un ospite fisso – e Cristiano Malgioglio. Tre personaggi di altissimo livello, per questo ora ci si domanda chi è stato scelto per il serale della venticinquesima edizione che si sta avvicinando.

Sebbene al momento non vi sia alcuna comunicazione ufficiale da parte della produzione del programma, circolano già possibili nomi di personaggi che potrebbero essere scelti come giudici del serale. Primo tra tutti Gigi D’Alessio, che è già stato ospite diverse volte del talent e che ha lasciato The Voice, dove appunto era un membro della giuria. Il cantante napoletano è recentemente tornato su Canale 5 per un programma in prima serata con Vanessa Incontrada, il passaggio all’emittente del Biscione potrebbe indicare una sua possibile partecipazione ad Amici. Ma chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma dall’artista e dalla produzione.

Oltre a D’Alessio, si vocifera che Cristiano Malgioglio potrebbe essere riconfermato, la sua eccentricità lo rende il giudice ideale per questa fase di Amici. Resterebbe – sebbene preme ripeterlo non si tratta di alcuna comunicazione ufficiale – la giura legata al ballo e qui tra i vari nomi circolano quelli di Giuseppe Giofrè e Anbeta Toromani, due ballerini professionisti ben conosciuti dal pubblico di Canale 5. Come abbiamo detto, però, si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma. Per avere la certezza di chi ricoprirà il ruolo di giudice serale ad Amici, bisognerà attendere la presentazione ufficiale del programma.

Al momento al pubblico non resta che “godersi lo spettacolo”, ovvero vedere chi riuscirà ad arrivare – tra gli allievi – a questa importante fase del talent show. Da sempre il serale di Amici è il momento più importante del programma, quello in cui si ottiene una visibilità maggiore e in cui gli allievi danno il massimo, non solo per farsi notare, ma anche per conquistare il podio e vincere il talent show. Traguardo che apre moltissime porte dal punto di vista del futuro professionale.