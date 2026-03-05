Amici torna domenica 8 marzo. Le anticipazioni della prossima puntata: eliminati e accesso al serale

Anticipazioni Amici puntata 8 marzo: chi va al serale, chi è stato eliminato, giudici e super ospiti

La 25esima edizione di Amici si avvicina al momento più atteso, con una puntata dell’ 8 marzo che si preannuncia ricca di sorprese. In studio, tra gli ospiti di punta, ci saranno Emma Marrone e Rkomi, pronti a presentare il loro nuovo singolo Vacci piano, in uscita il 13 marzo.

A unirsi a loro anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che parleranno del loro nuovo film Un bel giorno.

Come sempre, la gara per accedere alla fase finale è serrata, e la produzione ha scelto di apportare cambiamenti significativi alle regole che governano l’accesso al serale.

Novità nella selezione per il serale

Nel corso della registrazione della puntata, la produzione ha deciso di annullare il limite di 12 allievi per il serale, modificando la regola che fino ad ora determinava l’accesso alla fase finale del programma.

Da adesso in poi, due “sì” sono sufficienti per conquistarsi un posto.

Giulia eliminata, ma il suo percorso non finisce qui

Tra le novità più rilevanti, c’è l’eliminazione di Giulia, che non è riuscita a raggiungere il serale, nonostante abbia ricevuto numerosi complimenti.

La sua esibizione, infatti, è stata giudicata ancora troppo acerba per affrontare la sfide successive, soprattutto da parte di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Nonostante il dispiacere dell’allieva, che ha mostrato visibilmente il suo disappunto, Maria De Filippi le ha offerto parole di conforto, ribadendo che la fine di Amici non è un punto di arrivo, ma solo una tappa in un percorso ben più ampio.

Al contrario, molti altri talenti hanno conquistato il pass per il serale. Alessio ha impressionato con la sua energia, ottenendo il consenso unanime dei professori, mentre Simone ha continuato a confermare le sue capacità con una performance impeccabile.

Kiara, sebbene non abbia ricevuto il pieno consenso, ha comunque ottenuto il via libera. Opi, inizialmente bocciato, ha visto la sua perseveranza premiata.

Anche Caterina ha convinto Lorella Cuccarini con una performance profonda, sebbene alcuni giudici non siano stati pienamente soddisfatti.

Altri, come Riccardo e Lorenzo, hanno offerto esibizioni di grande qualità, che hanno lasciato il segno tra i professori, ma è Plasma, con il suo carisma, a chiudere la lista degli ammessi al serale, nonostante la mancanza del consenso da parte di Anna Pettinelli.