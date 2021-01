L’isola dei famosi 2021: anche Amedeo Goria e Francesca Lodo candidati naufraghi

E’ stata fra le “letterine” del gioco a premi condotto da Gerry Scotti Passaparola su Canale 5. Ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality show La fattoria, ma ha anche intrapreso la carriera di attrice prendendo parte alla pellicola di Carlo Vanzina “Olè“. Ha poi condotto la rubrica del Tg4 Sipario, ma anche su Sky il gioco a premi Reality game ed ora potrebbe essere fra i concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi, ci riferiamo a Francesca Lodo. Prosegue qui su TvBlog la lista dei papabili naufraghi che fra qualche settimana verranno spediti in Honduras per prendere parte alla nuova serie dell’Isola dei famosi.

Dopo i nomi di cui vi abbiamo dato conto ieri se ne aggiunge dunque un altro, ma non è l’unico nome di cui vi diamo conto oggi. Pare infatti che ci sia una concreta possibilità che fra i naufraghi che prenderanno parte alla prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ci possa essere anche un giornalista sportivo fra i più noti del piccolo schermo. Il riferimento è ad Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta attualmente impegnata nell’altro reality show di Canale 5, ovvero Il grande fratello vip 5, dove è fra gli elementi più rappresentativi di questa quinta edizione dei record.

Dopo essere stato inviato per Tuttosport, Corriere della sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno Goria approda in Rai nel 1987 prima al Tg1 poi a Rai Sport. Ha condotto per molti anni Unomattina Estate, per due edizioni insieme alla moglie Maria Teresa Ruta, ma anche La domenica sportiva e Pole position. Ora potrebbe arrivare l’approdo come concorrente dell’Isola dei famosi 2021. Intanto l’otto marzo, giorno della prima puntata di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi si sta avvicinando, vi abbiamo già detto della possibile coppia di opinionisti che potrebbe essere formata da Iva Zanicchi insieme al vincitore morale del Grande fratello vip 5 Tommaso Zorzi. Ancora in alto mare il nome dell’inviato del programma dopo che sono caduti i nomi di Alvin e Aurora Ramazzotti.