Mentre si è scoperto che è stata la mamma di Piersilvio Berlusconi a “raccomandare” al figliolo Vladimir Luxuria per condurre L’isola dei famosi 2024, come rivelato dal figlio del fondatore di Mediaset in una intervista al quotidiano del gruppo Gedi La Stampa, proseguono le indiscrezioni circa il plotone di naufraghi che animerà le puntate della nuova edizione del reality show di Canale 5. Nuove puntate che dovrebbero prendere il via lunedì 8 aprile 2024 subito dopo Striscia la notizia.

L’isola dei famosi copia il Grande fratello?

Un’edizione che secondo le volontà dell’attuale editore di Mediaset dovrebbe essere piena di storie di tutti i giorni, cercando di imitare in qualche modo il nuovo corso del Grande fratello, corso voluto proprio dallo stesso Piersilvio Berlusconi. Sarà giusto mutuare il medesimo modus operandi per L’Isola dei famosi? Lo scopriremo da aprile in poi alle dieci del mattino del giorno dopo la messa in onda del programma.

Elena Guarnieri opinionista unica

Di certo si è deciso di mutuare dall’attuale Grande fratello la decisione di mettere un’unica opinionista e per di più giornalista. Come anticipato da queste colonne pare essere in pole position per questo ruolo l’attuale vice direttrice del Tg5 Elena Guarnieri. Ma conduttrice e opinionista a parte, i veri protagonisti del programma sono i naufraghi che quest’anno, sempre secondo le volontà dell’attuale editore di Mediaset, dovranno “copiare” -anche in questo- il Grande fratello.

L’isola dei famosi 2024 fra vip e nip

Spazio dunque non solo a vip ma anche a nip, per una edizione de L’isola dei famosi che sarà ibrida. Fra le celebrità da queste colonne vi abbiamo dato conto dell’approdo in Honduras del giornalista Alan Friedman. Oggi siamo in grado di aggiungere un altro potenziale concorrente del reality prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano di Banijay.

Samuel Peron a L’isola dei famosi 2024

Il nome in questione è quello di uno dei maestri di ballo più celebri di Ballando con le stelle, ovvero Samuel Peron. Samuel negli ultimi tempi si è già cimentato in altri ruoli sempre nel dorato mondo della televisione. Lo ricordiamo infatti inviato nei programmi del day time di Rai1 Buongiorno benessere, Camper e Weekly. Ora gli toccherebbe questa nuova avventura televisiva, avventura in tutti i sensi visto il contesto, come naufrago a L’isola dei famosi 2024.