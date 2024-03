Ecco altri quattro naufraghi della prima edizione de L’isola dei famosi condotta da Vladimir Luxuria per Canale 5

Prosegue la marcia di avvicinamento alla partenza dell’edizione 2024 de L’isola dei famosi. Un’edizione che si annuncia ricca di novità e di cui TvBlog vi ha dato conto nelle scorse settimane. Un’edizione con un cast di naufraghi nuovo, con una conduttrice nuova e con due opinionisti che esordiscono in questo storico reality show.

L’isola dei famosi ed il cast “tecnico”

La conduttrice è Vladimir Luxuria, che ha lasciato le più comodi vesti di opinionista per passare a quelle più complicate e piene di responsabilità di conduttrice. Per quel che riguarda gli opinionisti vi abbiamo già detto dell’approdo del giornalista del Tg5 Dario Maltese che sarà affiancato in questo compito da una veterana di questo ruolo, ovvero quella Sonia Bruganelli che ha fatto pratica di “opionionismo” al Grande fratello vip negli scorsi anni. Il ruolo di inviata sul campo quest’anno toccherà a Eleonoire Casalegno.

Greta Zuccarello e Maitè Yanes fra i naufraghi

Oggi torniamo qui a parlarvi de L’isola dei famosi per darvi un’altra infornata di prossimi naufraghi che vanno ad aggiungersi a quelli che già vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane. Partiamo da Greta Zuccarello, che abbiamo visto recentemente nel corpo di ballo del varietà di Canale 5 Ciao Darwin. Fra i naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi anche l’attrice Maitè Yanes, che abbiamo visto fra gli interpreti del film di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli“.

Beba e Francesco Benigno nel cast

Nel cast de L’isola dei famosi 2024 anche la rapper Beba, al secolo Roberta Lazzerini. Proviene poi dal mondo del cinema l’altro protagonista dell’Isola 2024, si tratta dell’attore, cantante e regista palermitano Francesco Benigno, di cui vi possiamo confermare la presenza. Il suo ultimo lavoro cinematografico, di cui è stato anche regista è “Il colore del dolore“, mentre a teatro ha portato recentemente “Butterfly, il sopravvissuto” di cui ha curato anche la regia.

Valentina Vezzali a L’isola dei famosi 2024

Possiamo poi anticiparvi la presenza ne L’isola dei famosi 2024 della schermitrice Valentina Vezzali. Proprio un mese fa la Vezzali ha compiuto 50 anni. Già a 15 anni ha iniziato a vincere ed è scesa dalla pedana quando di anni ne aveva 42, dopo aver vinto di tutto. Ha vinto ai Giochi olimpici nove medaglie, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo; più 16 ori mondiali e 13 europei. E’ stata sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi (da marzo 2021 a ottobre 2022) nel complicatissimo periodo post-Covid.

Questi dunque gli altri naufraghi della prossima edizione de L’isola dei famosi, la cui partenza è confermata a lunedì 8 aprile 2024 in prime time su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia.