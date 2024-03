Se un reality show sta per finire, un altro sta per iniziare. Via vai dunque su Canale 5 di questo genere televisivo che sembra, ormai dal lontano anno 2000, tatuato sul palinsesto della principale rete commerciale italiana. Naturalmente il reality show che sta per lasciare il nostro piccolo schermo è il Grande fratello, mentre quello che sta per tornare è L’isola dei famosi.

La staffetta nel lunedì di Canale 5 fra Grande fratello e L’isola dei famosi

Lunedì prossimo, 25 marzo 2024, andrà infatti in scena l’epilogo di questa edizione del Grande fratello, figlia del maquillage voluto dall’editore di Mediaset, dopo la burrascosa edizione dell’anno passato. Anche quest’anno, grazie all’ottimo lavoro del suo conduttore Alfonso Signorini e della squadra di autori capitanata da Andrea Palazzo, il GF ha portato a casa la pagnotta. Dimostrazione del fatto che ha conquistato pure quest’anno il raddoppio settimanale, combinato ad una durata monstre di ben sette mesi filati di messa in onda.

Il Grande fratello e la conferma per la prossima stagione tv

Il Grande fratello alla luce di tutto ciò, come annotato da queste parti, è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva con Alfonso Signorini e naturalmente un nuovo cast. Non solo, il programma conquista una nuova location, abbandonando la vecchia casa di Cinecittà. Dicevamo che per un reality che se ne va, un altro arriva. Si tratta della nuova edizione de L’isola dei famosi, l’altro reality show di Canale 5.

Le novità ed il cast de L’isola dei famosi 2024

Il programma partirà con una nuova conduzione nella persona di Vladimir Luxuria e con una nuova coppia di opinionisti. A commentare le gesta dei nuovi naufraghi, di cui TvBlog vi ha già dato alcune succose indiscrezioni, ci sarà Sonia Bruganelli, che ha già ricoperto in un passato recente il medesimo ruolo al Grande fratello. Su chi la dovesse affiancare ci sono state alcune indiscrezioni, fra le altre anche quella di un approdo in questo ruolo di Alvin.

Dario Maltese opinionista con Sonia Bruganelli?

Le ultime indiscrezioni di cui siamo venuti in possesso vedrebbero però al fianco di Sonia Bruganelli il giornalista del Tg5 Dario Maltese. In Mediaset dal 2001, Maltese dapprima fa parte della redazione di Mediaseonline e TgCom, per poi approdare al Tg5 prima nella redazione politica e poi agli esteri. Arriva alla conduzione nell’edizione della notte e poi alle 13, per poi approdare all’edizione delle ore 20 del principale telegiornale di Mediaset. Dario Maltese è stato anche conduttore di alcuni Speciali del Tg5.

E’ chiaro che il coinvolgimento di un giornalista del Tg5 può dare un’aurea diversa, in qualche modo più autorevole al programma, cosi come è accaduto con la Cesara Buonamici al Grande fratello. Per quel che riguarda l’inviato in Honduras la voce è quella di affidare questo ruolo a Elenoire Casalegno. Queste le ultime notizie circa la nuova edizione de L’isola dei famosi su Canale 5. Tra l’altro ci giunge notizia che molto probabilmente quest’anno non ci sarà la consueta copertina di Sorrisi e canzoni Tv con tutto il cast dell’isola dei famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare.