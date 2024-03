Partiamo da un presupposto, non era stata mai comunicata ufficialmente la data della finale di questa edizione 2023-2024 del Grande fratello. In molti avevano presupposto che la finale di questo programma sarebbe stata posizionata nella serata del 4 aprile. Lo aveva anche spoilerato l’attuale opinionista Cesara Buonamici a Pomeriggio 5. Così però non sarà, la data vera della finale dell’edizione 2023-2024 del Grande fratello l’ha annunciata “Urbi et Orbi” il conduttore del varietà Alfonso Signorini. Lo ha detto nella puntata di giovedi scorso del programma.

Il Grande fratello e la finale del 25 marzo

Il Grande fratello 2023-2024 terminerà lunedì 25 marzo 2024, una settimana prima della Santa Pasqua. Quindi fra meno di 10 giorni il popolare reality show prodotto con l’amabile ed insostituibile collaborazione della Endemol Shine Italy chiuderà i battenti. Il programma, come abbiamo avuto modo di sottolineare da queste parti, è stato il jolly di Canale 5 di questa stagione tv. Posizionato in quasi tutti i giorni della settimana, è andato a combattere in prima fila contro i carri armati della concorrenza, quando gli altri di Mediaset avevano fifa e volevano essere in qualche modo protetti. O forse Mediaset aveva paura che venissero inesorabilmente affondati dalla concorrenza, rendendo ancora più evidente il suo errore nel produrli.

Grande fratello, il jolly e punto fermo di Canale 5

Ecco dunque che il Grande fratello è stato spesso l’agnello sacrificale del palinsesto di Canale 5 durante tutta questa stagione tv. O meglio il jolly da giocare per portarsi a casa un risultato degno della prima serata dell’ammiraglia di Cologno Monzese. Il programma condotto da Alfonso Signorini è stato per questo motivo raddoppiato (in termini di serate settimanali) anche in questa stagione tv. L’intrattenimento di Canale 5 a parte alcuni titoli, quelli di Maria De Filippi però blindati nella serata del sabato e altri sicuramente striminziti in termini di durata stagionale (per esempio Ciao Darwin) non sarebbero stati sufficienti a saziare la fama degli inserzionisti di Publitalia.

D’altronde parlando dell’altro grande genere dell’intrattenimento nostrano, ovvero la fiction, Mediaset sta messa decisamente peggio di Rai. Tanto da costringere Canale 5 a inserire nel proprio palinsesto un prodotto a basso, anzi bassissimo costo, proveniente dall’estero come Terra amara. Prodotto che male che vada più o meno un 15% te lo porta a casa.

La Pasqua a casa

Publitalia prega dunque “in ginocchio” di posizionare il Grande fratello sulle serate di Canale 5, un po’ come l’ape Maia si posizionava sui fiori nel celebre cartone animato di Rete 2. Ecco che al termine di una stagione lunghissima, faticosissima, ma anche piena di soddisfazioni, il Grande fratello, inteso proprio come essere umano, ha chiesto di farsi almeno la Pasqua a casa. E’ arrivata così la decisione di chiudere il lunedì prima di Pasqua, liberando i reclusi sei giorni prima del giorno in cui si festeggia la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Il menu della puntata del 18 marzo, due eliminazioni e il terzo finalista

Intanto domani sera va in scena la terzultima puntata di questa edizione del Grande fratello. Una puntata che si annuncia piena di emozioni e colpi di scena. Sono previste infatti ben due eliminazioni. Due concorrenti del Grande fratello dovranno quindi lasciare, seduta stante, definitivamente la casa dalla porta rossa. Non solo, nel corso della puntata di domani sera verrà scelto anche il terzo finalista che si giocherà, insieme a Beatrice Luzzi e Rosy Chin, la vittoria finale di questa edizione del popolare reality show di Canale 5 nella finalissima di lunedì prossimo, 25 marzo 2024.

Sei mesi di riposo, poi in autunno il ritorno del Grande fratello condotto da Alfonso Signorini, con nuovo cast annesso e nuova location in arrivo, come anticipato proprio da TvBlog. Basteranno sei mesi al Grande fratello, inteso proprio come essere umano, per ricaricare le batterie? Pensiamo di si, altrimenti poi Publitalia si arrabbia.