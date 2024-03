Grande Fratello 2024, quando andrà in onda la finale?

Manca meno di un mese alla finale del ‘Grande Fratello 2023 – 24’. Nelle scorse settimane, attraverso il voto popolare, sono state proclamate le prime due finaliste, ovvero Beatrice Luzzi e, lo scorso lunedì, Rosy Chin.

Tra veterani ed ultimi arrivati, gli altri inquilini del loft di Cinecittà, si contendono gli ultimi posti disponibili per la finalissima dopo quasi sette mesi dall’inizio del programma (lunedì 11 settembre 2023).

Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello? La data ufficiale

A rivelare la data ufficiale dell’ultimo atto del reality show di Canale 5 è stata Cesara Buonamici. L’opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini, ospite di Myrta Merlino, a ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato che l’ultima puntata del Grande Fratello sarà trasmessa il prossimo 4 aprile 2024.

E dovrebbe avere un competitor di tutto rispetto, ovvero, il kick off della nuova stagione di ‘Don Matteo’ con Raoul Bova su Rai 1.

A contendersi il biglietto per la finale, ad oggi, sono Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Federico Massaro, Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Alessio Falsone, Letizia Petris, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero.

Come vi abbiamo anticipato, qualche giorno fa, il GF è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva sempre con Alfonso Signorini. Una trasmissione che, nonostante l’alto numero di puntate e gli anni di vita, però, riesce ancora ad appassionare milioni di italiani che, ogni settimana, seguono le vicende dei propri beniamini.

Quando iniziano L’Isola dei Famosi 18 e il serale di Amici 23?

Per un reality che va, altri due in arrivo. Da qualche giorno, sugli schermi Mediaset, è in rotazione il promo ufficiale della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ (è già iniziata la versione spagnola, Supervivientes’) sotto la conduzione di Vladimir Luxuria. Mentre sabato 23 marzo, prenderà ufficialmente il via il serale della ventitreesima stagione di ‘Amici‘ con tre nuove squadre pronte a darsi battaglia per la vittoria finale.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset