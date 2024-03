Rosy Chin: chi è la seconda finalista del Grande Fratello 2024

Durante la quarantatreesima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, in onda, stasera lunedì 11 marzo, Rosy Chin ha staccato il lasciapassare per la finale. Ad annunciare il risultato, Paolo, marito della ristoratrice, in collegamento dal ristorante a Milano. La neo finalista ha battuto, al televoto, con il 53% delle preferenze, Letizia Petris, seconda con il 32% dei voti. Terza Anita Olivieri ferma al 10%, ultimo Paolo Masella con appena il 5%.

Rosy è la seconda finalista di questa edizione del reality di Canale 5. Il suo nome si aggiunge a quello di Beatrice Luzzi.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… ROSY! pic.twitter.com/60Vc0MHQIL — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Nel corso della serata, un forte dispiacere da parte di Giuseppe Garibaldi che, nella scorsa tornata di votazioni, non ha ricevuto nessuna nomination per il televoto per la finale. E’, infatti, risultato l’unico ad essersi auto-votato. Il bidello calabrese, che deve ancora lottare per un posto in finale, si è anche confrontato con Beatrice Luzzi (che, di fatto, ha escluso un ritorno di fiamma) sulla natura del loro rapporto:

“Sono entrato qui dentro in un momento che mai mi sarei aspettato nella mia vita, ho fatto una crescita personale, interiore, poi durante il gioco ho preso tutto quello che c’era da prendere, alla relazione di coppia, di amicizia, agli scontri, ai confronti. Farei tutto, magari in modo più maturo”.

Chi è Rosy Chin la seconda finalista del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Data di nascita:03 novembre 1985

Città: Milano

Rosy Chin, 37 anni, è nata a Milano ed è una chef. È cresciuta in una famiglia di ristoratori, ma si è creata le sue opportunità da sola, grazie a studio, impegno e sacrifici.

Oggi gestisce un ristorante di successo a Milano ed è conosciuta come The Queen of Sushi. È grata alla cucina perché l’ha aiutata a lenire le ferite di un passato in cui si sentiva diversa, troppo cinese per gli italiani, troppo italiana per i cinesi. Oggi, invece, ha capito che questo la rende unica. Ha tre figli.