Grande Fratello 2024, la puntata dell’11 marzo: diretta live dalle ore 21:35

Questa sera, lunedì 11 marzo 2024, su Canale 5, andrà in onda la trentottesima puntata della diciassettesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, vanno in onda una serie di strisce quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 2024, 43esima puntata 11 marzo: anticipazioni

Durante la puntata di stasera verrà proclamato, con una sorpresa, il secondo finalista di quest’edizione tra Anita, Letizia, Paolo e Rosy.

Continua, nel frattempo, il feeling tra Anita e Alessio: solo Rosy è a conoscenza di quello che è successo tra loro in Suite. Beatrice Luzzi non ha risparmiato frecciatine ad Anita, accusandola di aver fatto strategia in vista della finale.

Grecia Colmenares, invece, tornerà nella Casa per avere un confronto con Simona Tagli. All’attrice venezuelana, infatti, non sono piaciute alcune affermazioni della showgirl.

Stasera, infine, si parlerà anche del riavvicinamento in corso tra Giuseppe e Beatrice.

Grande Fratello 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alessio Falsone, imprenditore e allenatore, Anita Olivieri, marketing manager, Beatrice Luzzi, attrice, Federico Massaro, modello, Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico, Greta Rossetti, imprenditrice, Letizia Petris, fotografa, Massimiliano Varrese, attore, Paolo Masella, macellaio, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosy Chin, chef, Sergio Maria D’Ottavi, imprenditore, e Simona Tagli, showgirl.

Beatrice Luzzi è la prima finalista.

Grande Fratello 2024, 43esima puntata 11 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.