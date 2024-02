Beatrice Luzzi è la prima finalista del ‘Grande Fratello 2023 – 2024’. La proclamazione è avvenuta, stasera, nel corso della diretta della trentanovesima puntata del reality di Canale 5, in onda, stasera, lunedì 26 febbraio. Ha battuto al televoto, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

L’attrice ha ringraziato tutto il pubblico “che, in cinque mesi, mi ha rinnovato il loro affetto spendendo tempo e denaro. Spero una volta fuori da qui di costruire qualcosa con questo consenso”.

L’ex Eva Bonelli della soap opera, ‘Vivere’ ha ottenuto il 60% delle preferenze contro il 29 della diva delle telenovelas. Fanalini di coda, l’attore romano fermo al 7% e la ristoratrice cinese che chiude la classifica con appena il 4% dei consensi.

Beatrice, sei tu la PRIMA FINALISTA di questa edizione di #GrandeFratello! 💥 pic.twitter.com/twZUFPXp1g — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Nelle ultime settimane, c’è stato un tentativo di ravvicinamento tra la Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Dopo le incomprensioni degli ultimi mesi, i due concorrenti si sono ritrovati più uniti che mai. Il lutto che ha colpito Beatrice (la morte del padre) e la salute di Giuseppe (uscito due volte dalla casa per accertamenti medici) ha cementificato la non più coppia:

Garibaldi: “Non nego che se ci siamo messi insieme, qualcosa c’è. Stando qui da sei mesi non è che svanisce da un momento all’altro. Dentro di me c’è un sentimento, una magia. Le ho detto di lasciarsi alle spalle quello che è successo, ma negli ultimi giorni ci siamo riavvicinati. Ci abbracciamo ogni giorno, le ho detto di goderci questo finale insieme”

Luzzi: “Mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura”

Chi è Beatrice Luzzi del Grande Fratello 2023 – 2024

Beatrice Luzzi è un’attrice e regista. E’ nata a Roma il 14 novembre 1970 sotto il segno dello Scorpione. Ha 53 anni. La notorietà arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L’allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole.

Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli.