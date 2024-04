Alvina Verecondi Scortecci: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024

Assieme ai tredici concorrenti già annunciati, a meno di 24 ore, sono stati resi noti altri cinque naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, in partenza, domani, lunedì 8 aprile, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria. Tra queste new entry, spicca Alvina Verecondi Scortecci.

Conosciamola meglio:

Chi è Alvina Verecondi Scortecci de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

La concorrente ha 34 anni. Ironica, intraprendete, solare, la Contessa Alvina Verecondi Scortecci è un avvocato penalista di 34 anni. Vive a Colle Umberto, dove gestisce insieme alla madre una struttura ricettiva: la villa nobiliare di famiglia. Alvina si è laureata in Giurisprudenza a Padova, dopo gli studi ha vissuto a New York.

Oggi collabora con un marchio di moda a Milano. Alvina adora la comodità ma non ha paura di uscire dalla zona di comfort. Ha viaggiato tanto, alternando vacanze lussuose in yatch ad avventure zaino in spalla.

Ha un profilo Instagram @alviniaverecondiscortecci che, ad oggi, conta oltre 2400 followers. Numeri che cresceranno, in maniera esponenziale, dopo la partecipazione all’adventure game di Canale 5.

Al momento, non sappiamo se sbarchi in Honduras da single o se, in Italia, abbia lasciato il proprio cuore ad una persona speciale.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).