Edoardo Franco: chi è il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024

Pochi giorni fa, il nostro Hit, ha svelato, in anteprima, il cast che compone la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘ che partirà ufficialmente lunedì 8 aprile 2024, in prima serata, su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria con Dario Maltese e Sonia Bruganelli, in studio, in veste di opinionisti. In collegamento dall’Honduras, invece, ad Elenoire Casalegno è stato affidato il ruolo di inviata.

Tra i naufraghi, compare Edoardo Franco, vincitore dell’edizione numero 12 di ‘Masterchef Italia’.

Conosciamolo meglio:

Chi è Edoardo Franco de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Edoardo ha 28 anni ed è di Varese. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero, è volato in Scozia per perfezionare la propria tecnica in cucina e imparare nuove ricette di tante culture diverse. Nel corso della sua vita, ha fatto i più disparati mestiere come il biker ed il barman ma l’amore per i fornelli ha battuto ogni altra passione nella sua vita.

Come si legge nella scheda di presentazione al talent show culinario di Sky “i risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica, infatti il burrito è il suo master pièce.

Oltre alla cucina ha un’altra grande passione: la musica. Per hobby si diletta nel produrla sotto il nome d’arte Franco Carisma”.

Nel 2023, pubblica un libro, sotto l’editore, Baldini + Castoldi, ‘Daje! La mia cucina senza confini’ (“Con la sua grinta inimitabile, Edoardo Franco ci trascina con sé in un rutilante e pirotecnico viaggio intorno al mondo; durante il quale ci racconta come nasce la sua idea di cucina, quali contaminazioni ha alla base, quante suggestioni ha raccolto durante i suoi soggiorni all’estero”).

Ha un profilo Instagram @edoardofranco_masterchef12 seguito, ad oggi, da oltre 196 mila followers. Sui suoi social, continua a proporre piatti prelibati.

“Amo mangiare, cucinare ed il buon vino. Ho deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per testare uno stile di vita completamente diverso dal mio”

Ad oggi, non sappiamo se parte per l’Honduras da single o con il cuore impegnato.