Isola dei Famosi 2024, vince Aras Senol. Secondo Samuel Peron

Aras Senol vince la finale de L’Isola dei Famosi 2024 con la conduzione di Vladimir Luxuria. L’attore turco della soap opera Terra Amara ha battuto Samuel Peron. Terzo classificato invece Edoardo Stoppa, lo storico amico degli animali di Striscia La Notizia.

Il vincitore ha deciso di donare metà del suo montepremi, consistente in totale in 100.000 euro, alla Fondazione Giulia Cecchettin.

I finalisti sono stati Aras Senol, Samuel Peron, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa , Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci.

Nel corso della conferenza stampa del 6 giugno, l’amministratore del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi aveva espresso la sua delusione in merito a questa edizione del reality show ambientato in Honduras, criticando la scelta del cast.

Effettivamente, il mix tra vip e nip non si è rivelato vincente. Al di là dei bassi ascolti, troppi i ritiri che si sono verificati nel corso di questa edizione, tra cui quello dell’ex stella di MasterChef Italia Joe Bastianich.

Qualche polemica aveva riguardato direttamente la presentatrice Vladimir Luxuria, che aveva dichiarato all’opinionista Sonia Bruganelli in una diretta della sua Sdl Tv “Non ho chiesto io di condurla”, in merito alla trasmissione. In seguito a queste parole, sono fioccate alcune accuse nei confronti della foggiana. Qualche ora dopo la stessa ex onorevole di Rifondazione Comunista si era resa protagonista di una parziale marcia indietro, ringraziando pubblicamente l’editore Pier Silvio Berlusconi per averla scelta.

L’ad Mediaset ha dichiarato in merito alla vicenda: .“Mi hanno raccontato qualcosa mentre tornavo dall’ufficio alle 22, ieri sera. Non ho visto né letto niente. Siccome conosco abbastanza Vladimir o penso di conoscerla, c’è stata qualche battuta in seconda lettura. Conosciamo bene il mondo dei media e dei social. Non potrei avere negatività nei confronti di Luxuria”.

Chissà se a questo punto alla presentazione dei palinsesti Mediaset previsti per il 2 luglio il gruppo annuncerà l’ennesima edizione del reality show. Certo è che serviranno nuove idee per ridare linfa al programma, anche se non sarebbe male ripartire ancora da Vladimir Luxuria, che si è rivelata decisamente all’altezza del compito.