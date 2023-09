Tra poche ore inizierà una storica edizione di Pomeriggio Cinque, la prima senza Barbara d’Urso. Come noto, al suo posto ci sarà Myrta Merlino. Tante cose si potranno dire, commentare, ipotizzare, criticare, elogiare, ma solo quando domani – intorno alle 18.40 – la prima puntata stagionale sarà terminata. TvBlog come da tradizione lo farà con tanto di recensione pubblicata rigorosamente prima che arrivino i dati Auditel a influenzare i giudizi.

Pomeriggio Cinque al via senza di lei, Barbara d’Urso costruisce un racconto sui social

Tuttavia c’è già qualcosa da osservare e quel qualcosa sono i social di Carmelita. Dopo lo sfogo delle scorse ore di cui vi abbiamo dato conto, poco fa la conduttrice orfana di programmi – ma sotto contratto con Mediaset fino a dicembre 2023 – ha attivato i suoi follower (non pochi, solo su Instagram ne conta oltre 3 milioni, 36 volte di più della collega che la sostituirà) rispetto ad un lungo viaggio in solitaria che la stessa sta intraprendendo.

E lo ha fatto in maniera impeccabile dal punto di vista comunicativo: da una parte ha empatizzato con il suo pubblico confessando di essere alle prese con “la mia storica paura dell’aereo” e di essere pronta ad affrontare “un’altra sfida con me stessa” perché – ed eccoci qua – “è sempre l’ora di superare i propri limiti“. Dall’altra parte ha fatto sapere che “sarà l’inizio di una nuova avventura“, senza specificarne dettagli, né tanto meno la meta fisica: “Forse ve lo dirò, adesso non posso“.

Insomma, a poche ore dal debutto di Pomeriggio Cinque versione Merlino (che nel frattempo su Instagram ostenta fairplay con Nunzia De Girolamo), Barbara d’Urso ha inaugurato sui suoi seguitissimi account social (ci sono anche Twitter e Facebook) un racconto che sembra destinato a far parlare e a viaggiare in parallelo con il contenitore di Canale 5 al via domani. E così, mentre i telespettatori potranno gustarsi giorno dopo giorno le puntate di Pomeriggio Cinque, gli utenti social interessati potranno scoprire qualcosa in più rispetto alla nuova “avventura” dell’ex Dottoressa Giò, che in questi anni ha oggettivamente creato un rapporto diretto con un certo pubblico televisivo. Le due ‘trame’, pur ospitate su media evidentemente molto diversi, si faranno concorrenza o proseguiranno su rette parallele che non si incroceranno (o scontreranno) mai?