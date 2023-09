È un’edizione particolarmente attesa, quella di Pomeriggio Cinque 2023-2024. Il programma di informazione ed attualità dei giorni feriali di Canale 5 si presenta al pubblico, infatti, con una nuova conduttrice. Myrta Merlino prende le redini della trasmissione dopo quindici anni di conduzione di Barbara D’Urso, e se si annunciano tante conferme nella struttura del programma, non mancano le novità: continuate a leggerle per scoprirle!

Quando inizia Pomeriggio 5 2023-2024?

La nuova edizione, la sedicesima, del programma, va in onda a partire da lunedì 4 settembre 2023, diventando uno dei primi programmi Mediaset a tornare in tv dopo la pausa estiva.

A che ora va in onda Pomeriggio Cinque?

Il programma occupa la fascia del tardo pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset, andando in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:55 alle 18:45.

Chi è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque?

A condurre la nuova edizione del programma è Myrta Merlino, giornalista che giunge da La 7, dove per dodici anni ha condotto L’Aria che Tira, altro programma in onda tutti i giorni.

Come dichiarato dalla stessa Merlino in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, inizialmente la proposta di Mediaset era quella di un programma settimanale su Rete 4 ma, una settimana prima della presentazione dei palinsesti, Merlino ha ricevuto la telefonata da Pier Silvio Berlusconi, che le ha proposto la conduzione di Pomeriggio 5. Nata nel 1969, Myrta Merlino è laureata in Scienze Politiche e, dopo aver lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, ha iniziato la carriera da giornalista scrivendo per alcune testate e poi in tv, sulla Rai e su La 7. Ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci e Caterina Arcuri, nata dal matrimonio con Domenico Arcuri, ex amministratore delegato di Invitalia. Dal 2016 è legata all’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Marco Tardelli.

Da dove va in onda Pomeriggio Cinque?

Il programma, rispetto all’ultima edizione, ha cambiato studio: ora, infatti, va in onda dal Centro Palatino di Roma, dove si registrano e sono trasmessi in diretta gran parte dei programmi di informazione di Rete 4.

Come partecipare nel pubblico di Pomeriggio Cinque

Dopo tre anni a Pomeriggio 5 torna il pubblico, che era stato tolto dallo scoppio della pandemia da Covid-19 nel 2020. Con il nuovo studio e la nuova conduttrice, invece, è possibile assistere in diretta al programma. Altra novità è che il pubblico è parlante, quindi può intervenire durante il programma esprimendo le proprie opinioni. Se volete partecipare come pubblico a Pomeriggio Cinque, potete compilare il modulo a questo link, oppure chiamare i numeri 06 45 43 56 43 o 376 19 28 139.

Come contattare Pomeriggio Cinque

Per ora l’unico contatto a disposizione è il numero WhatsApp 334 66 97 108.

Dove vedere in streaming Pomeriggio Cinque?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Pomeriggio 5 in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.