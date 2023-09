Esattamente 15 anni fa esordiva per la prima volta in tv Pomeriggio Cinque, con alla conduzione Claudio Brachino e Barbara d’Urso. È proprio l’ex timoniera della trasmissione che oggi, in occasione di questo anniversario, torna a parlare del suo addio al programma.

In un post Instagram con una carrellata di foto risalenti proprio agli inizi di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ripercorre il suo impegno con la trasmissione. Sottolinea il “piccolissimo budget” che ha avuto a disposizione fin dall’inizio. “Non è sempre stato facile ma Pomeriggio5 era la mia casa e i sacrifici li ho fatti con il sorriso” dice Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso contro Mediaset: “Non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”

La conduttrice passa poi a ricordare il cambiamento di studio, lo slittamento dell’orario di partenza e lo scarso traino lasciato dalla soap che la precedeva. Tutte queste condizioni non si presenteranno più per chi prenderà il suo posto, ovvero Myrta Merlino. “È per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome” aveva scritto all’inizio.

Alla Merlino la d’Urso rivolge il suo in bocca al lupo, con evidente errore nella scrittura del nome che diventa “Mirta” – i più maliziosi diranno che l’errore è voluto. “Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti” scrive l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Poi si lancia in una profezia che ha il sapore della “gufata”: “Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio5”. Cogliendo l’occasione per ricordare il debutto della trasmissione e i relativi anni trascorsi alla conduzione, Barbara d’Urso ha così deciso di mettere sulle spalle di Myrta Melino un carico di aspettative di non poco conto. Vedremo se la giornalista proveniente da L’aria che tira sarà in grado di non tradirle.