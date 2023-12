E’ durato lo spazio di tre giorni l’esperimento di Mediaset di spezzare le repliche de Lo sportello di Forum e al terzo giorno (che sarebbe oggi) l’esperimento è terminato. Già, perchè da domani, giovedì 21 dicembre 2023, Lo sportello di Forum, con le sue consuete repliche di questo periodo natalizio, tornerà nella sua durata naturale di un ora e mezza, nella sua collocazione pomeridiana. Quindi da domani si torna ad una partenza alle consuete ore 14, per chiudere alle ore 15:30.

L’esperimento de Lo sportello di Forum nell’access di Rete 4

Tutto era nato lunedì 18 dicembre 2023, quando Mediaset aveva deciso di “donare” un traino -nei loro desideri- più pesante all’access informativo di Rete 4, che tradotto significa Stasera Italia. La risposta Mediaset all’ Otto e mezzo di La7 (Il cavallo e la torre non lo prendiamo in considerazione visto la durata ridottissima rispetto agli altri due access) aveva bisogno dunque di un traino che valesse qualcosa di più della sempre eterna Tempesta d’amore.

In attesa dell’arrivo di Bianca Berlinguer nell’access di Rete 4

Il tutto anche in previsione dell’arrivo di Bianca Berlinguer nell’access informativo di Rete 4 da lunedì 8 gennaio 2024. L’idea dunque era quella di provare a spezzare Lo sportello di Forum, tagliando una mezz’ora della fascia pomeridiana, per incastonarla poi a traino dell’access informativo. Ebbene, esperimento che abortisce al terzo giorno.

Da giovedì torna tutto come prima

Da domani, come anticipato, tutto torna come prima. Lo sportello di Forum (ora in replica) torna alla sua consueta durata di un ora e mezza nel pomeriggio e Tempesta d’amore si ripiglia la sua durata originale fra le 19:30 e le 20:30. Partito con il 2,20% di share lunedì 18 dicembre, nella giornata di martedì è sceso all’1,88% di share, ai livelli del Mercante in fiera, numeri questi però a Mediaset però inaccettabili. Facendo per altro scendere martedì la prima parte di Stasera Italia sotto il 4% di share. Ecco la decisione arrivata poche ore fa di ripristinare il consueto palinsesto di Rete 4.

Chi vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza

Ora resta da capire se dall’otto gennaio 2024 l’access di Bianca Berlinguer avrà sempre Tempesta d’amore come traino, oppure qualcos’altro. Al momento è da escludere qualsivoglia spezzettamento de Lo sportello di Forum, che resterà nella sua durata naturale di un ora e mezza nel pomeriggio feriale di Rete 4.