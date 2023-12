Esperimento in corso per questo periodo natalizio su Rete 4. Dal 18 dicembre 2023 e fino al 6 gennaio 2024 verranno mandate delle repliche de Lo sportello di Forum. Il celebre spin off del più anziano Forum, posizionato nel primo pomeriggio di Rete 4. Dicevamo di esperimento natalizio su Rete 4 che coinvolge il programma diretto e condotto da Barbara Palombelli che spesso e volentieri risulta il programma quotidiano con più share di Rete 4.

L’esperimento natalizio de Lo sportello di Forum

Dal 18 di dicembre 2023 e fino al 6 gennaio 2024 le repliche delle puntate de Lo sportello di Forum, perchè in questo periodo vengono proposte le migliori puntate di questo programma, verranno spezzate in due tronconi. Fra le 14 e le 15 andrà in onda una parte e fra le 20 e le 20:30 andrà in onda un altra parte, per il consueto totale quotidiano di un ora e mezza di trasmissione.

Il nuovo access time di Rete 4

Al termine di questo periodo natalizio di sperimentazione serale delle repliche de Lo sportello di Forum verranno prese decisioni circa il suo proseguimento per dopo l’Epifania. Si deciderà dunque se continuare con la scansione quotidiana del programma di Barbara Palombelli in due parti, oppure se proporre una produzione originale. Il tutto per concedere un traino più pesante rispetto a Tempesta d’amore alla nuova edizione di Stasera Italia condotta da Bianca Berlinguer, che prenderà la staffetta da Nicola Porro. Quest’ultimo che chiude per ora, come già deciso, la sua esperienza nell’access time quotidiano di Rete 4.

Stasera Italia con Bianca Berlinguer cambia titolo?

Per altro, secondo quanto apprendiamo, con l’approdo della signora Berlinguer nell’access di Rete 4, il titolo del programma potrebbe pure cambiare, abbandonando la testata attuale di Stasera Italia. Naturalmente ogni decisione circa il coinvolgimento de Lo Sportello di Forum nell’access di Rete 4, verrà presa dalla dirigenza Mediaset in accordo con la conduttrice di questa trasmissione, Barbara Palombelli.