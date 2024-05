Analisi Auditel della serata di martedì 28 maggio 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca l’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 22 ed il 35% di share. Segue subito sopra la linea del 15% di share la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia. Abbiamo poi il consueto terzetto di curve nella corsia che va dal 5 al 10% di share e cioè quella di La7, di Rai3 e di Italia1. Chiudono al solito le curve di Rai2 e di Rete 4.

Prime time con la curva blu di Canale 5 al comando con l’ennesimo spettacolo musicale con protagonisti i tre ragazzi del Volo, intitolato stavolta Il volo tutti per uno, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share, per poi toccare il 25% verso l’una di notte, quando la platea complessiva era naturalmente diminuita. Segue la curva blu di Rai1 con l’indomito, eterno, inestinguibile, travolgente film Pretty woman, curva questa che scorre nei pressi della linea del 15%, per poi arrivare al 20% finale.

Fra le altre curve al terzo posto si distingue quella azzurra di Italia 1 con l’ottimo programma Le Iene, curva questa che arriva al 14% in prime time per poi scorrere a metà strada nel corridoio che va dal 10 al 15% in seconda. Di martedì vince la gara dei talk del martedì con la sua curva nera che scorre fin verso il 9% di share. La curva gialla di E’ sempre carta bianca si ferma piatta sulla linea del 5% per tutta la serata e ormai non ci sono più le impennate del momento iniziale di Mauro Corona, che c’erano quando il programma era su Rai3.