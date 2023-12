Il mese di dicembre su Mediaset Infinity è caratterizzato dai tanti titoli dei canali tv che saranno disponibili anche in streaming, dalle puntate delle serie tv e delle soap in onda durante il giorno, fino ai programmi di prima serata. Per gli abbonati al channel Mediaset Infinity+, tra le Infinity Premiere del mese un incredibile regalo con Barbie inclusa una settimana nell’abbonamento.

Mediaset Infinity Dicembre 2023: le novità gratuite

Le Serie Tv

Una nuova serie tv turca è la novità di Dicembre in streaming su Mediaset Infinity. La patria di Terra Amara e My Home My Destiny porta in Italia il 15 dicembre Interrupted – L’amore incompiuto. Il nuovo dezi turco è stato trasmesso in patria nel 2020, è una miniserie da 8 puntate con al centro Ozan un giornalista che muore in uno sfortunato incidente stradale prima delle nozze con Elif. Ma avrà una seconda opportunità e tornerà nel corpo di Kadir. Riuscirà a riconquistare Elif che nel frattempo sta dando la caccia a chi ha ucciso Ozan?

Oltre alle puntate settimanali di Quantum Leap in onda il sabato pomeriggio su Italia 1, su Mediaset Infinity è disponibile il cofanetto completo della spagnola Escandalo – Storia di un’ossessione, un torbido thriller sull’amore tra una donna e un ragazzo di 15 anni. La sezione dedicata all’animazione made in Japan si arricchisce con tutti gli episodi di Lovely Sara, una storia commovente tratta dal classico per l’infanzia La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett con protagonista Sara, una piccola e dolcissima eroina dal fascino straordinario.

La tv

L’intrattenimento di Canale 5 prosegue nel mese di dicembre e le varie puntate dopo la messa in onda restano disponibili su Mediaset Infinity in streaming. Si potrà così ridere con i comici di Zelig in onda il giovedì sera, cantare con i piccoli talenti di Io Canto – Generation, oppure scoprire il futuro “dell’umanità” con Ciao Darwin in onda il venerdì sera. Il tutto senza dimenticare gli appuntamenti con Grande Fratello non solo la prima serata del lunedì e del sabato ma anche tutte le clip e la diretta disponibile in streaming.

Il Cinema

Una rassegna di film di Natale sarà disponibile su Mediaset Infinity da vedere gratuitamente in ogni momento. Dal salto nel tempo all’anno zero di Ficarra e Picone ne Il Primo Natale alle avventure di Checco Zalone in Tolo Tolo; dalle sventure di Fabio De Luigi ne Il Peggior Natale della mia Vita all’interrogatorio di Aldo, Giovanni e Giacomo ne La Banda dei Babbi Natale e molti altri titoli ancora tutti da scoprire.

Lo Sport

Il calcio sarà protagonista a dicembre con in chiaro la sfida tra Inter e Real Sociedad del 12 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre tra martedì e mercoledì tutte le altre partite dell’ultima giornata (tranne una su Prime Video) saranno su Inginity+. Ci saranno anche gli ottavi di finale di Coppa Italia in tv in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity: Lazio – Genoa il 5 dicembre, Fiorentina – Parma il 6 dicembre, Napoli – Frosinone il 19 e Inter – Bologna il 20 (le altre ci saranno nella prima settimana di gennaio).

Mediaset Infinity Dicembre 2023 le novità di Infinity+

Come ogni mese anche a Dicembre nel catalogo di Infinity+ alcuni film presenti a noleggio vengono resi disponibili per una settimana per tutti gli abbonati. E il grande regalo è Barbie il film campione d’incassi, disponibile in abbonamento dall’1 al 7 dicembre. Gli altri titoli del mese in Infinity Premiere sono The Flash dall’8 al 14, Shark 2 L’abisso dal 15 al 21, Blue Beetle dal 22 al 28 e The Nun 2 dal 29 al 4 gennaio.