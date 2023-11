Erano gli anni ’90 quando accendendo la tv ci si poteva imbattere nelle simpatiche interazioni tra Sam e Al in In Viaggio nel tempo. Trent’anni dopo la tv è cambiata così come la necessità di tradurre i titoli ed ecco che quei viaggi nel tempo tornano con il titolo di Quantum Leap. La serie è un sequel dell’originale con nuovi protagonisti e nuovi salti nei diversi corpi da parte del protagonista che prova a tornare nel presente risolvendo i diversi casi in cui si imbatte. Quantum Leap è un procedurale perfetto in questo senso, potendo in ogni puntata presentare un caso diverso viaggiando tra le epoche, gli stili e le atmosfere, dal west allo spazio, dagli anni ’50 al presente. In più potendo usare anche diverse guest star come Justin Hartley. Azione, divertimento e avventura sono gli ingredienti di questa nuova Quantum Leap purtroppo spedita nel pomeriggio del sabato di Italia 1.

Quantum Leap, la trama delle puntate su Italia 1

Sono passati trent’anni dalla scomparsa del dottor Sam Beckett (Scott Bakula nella serie In viaggio nel Tempo) dentro l’acceleratore Quantum Leap e il progetto viene fatto ripartire con l’obiettivo di capire come far funzionare la macchina. Per ragioni sconosciute lo scienziato leader dell’esperimento il dottor Ben Song, sparisce dentro l’acceleratore. I suoi colleghi cercano di ritrovarlo mentre passa di corpo in corpo risolvendo dei casi relativi alle persone che lo ospitano. Ad aiutarlo la fidanzata Addison, che era la persona addestrata per entrare nel macchinario e saltare tra i corpi, che interagirà con lui come ologramma. Ma all’inizio Ben non sa nulla di quello che gli è successo. Con il salto ha perso la memoria.

Le puntate di sabato 11 novembre

1×01 13 Luglio 1985: il primo salto porta Ben nel 1985 ma non sa cosa sia successo, intanto i suoi colleghi cercano di capire perché è saltato e come recuperarlo.

1×02 Atlantis: Ben si ritrova in orbita a bordo dello Space Shuttle Atlantis nel 1998. Intanto Addison fa una scoperta che confida con Ian e si scontra con Magic e Jenn.

Quantum Leap il cast

Raymond Lee attore di New York con origini coreane, è il protagonista di Quantum Leap nei panni di Ben Song che ha deciso di entrare nel macchinario e si ritrova a saltare di corpo in corpo. Caitlin Bassett è Addison la fidanzata di Ben e l’ologramma che lo aiuta nei salti. Mason Alexander Park è Ian, responsabile dell’intelligenza artificiale che controlla la macchina, Ernie Hudson è Herbert “Magic” Williams capo dell’esperimento, veterano del Vietnam e il corpo in cui Sam Beckett entra nella terza stagione (ma era interpretato da Christopher Kirby).

Raymond Lee è Ben Song

Caitlin Bassett è Addison Augustine

Mason Alexander Park è Ian Wright

Nanrisa Lee è Jenn Chou

Ernie Hudson è Herbert “Magic” Williams

Georgina Reilly è Janis Calavicci

Walter Perez è un personaggio che avrà un ruolo cruciale nel corso delle puntate

Quantum Leap, quante puntate sono?

La prima stagione di Quantum Leap è composta da 18 episodi.

Quantum Leap, la programmazione italiana

La serie tv Quantum Leap è in onda il sabato pomeriggio su Italia 1 con due episodi a settimana dalle 16:25 circa.

Quantum Leap, la serie originale

La nuova Quantum Leap non è un remake o un reboot totale della serie omonima in originale ma che in Italia era arrivata con il nome di In viaggio nel tempo. Prodotta per NBC dal 1989 al 1993 è andata in onda in Italia sui canali Rai per poi passare su diverse tv private. La serie è piuttosto un sequel della precedente con il progetto dell’acceleratore Quantum Leap che viene ripreso da una nuova squadra. Non solo ma nel corso delle puntate entra nel cast anche Janis Calavicci (Georgina Reilly), figlia di Al Calavicci il personaggio interpretato da Dean Stockwell nelle cinque stagioni della serie originale.

Quantum Leap 2 si farà?

Si ed è già partita negli Stati Uniti, nonostante per sei mesi Hollywood sia rimasta bloccata per gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori (entrambi conclusi tra ottobre e novembre 2023). La produzione della seconda stagione di Quantum Leap era iniziata in coda alla prima stagione, proprio temendo gli scioperi che poi ci sarebbero stati, in questo modo NBC, che trasmette la serie negli USA, ha avuto un discreto numero di episodi da mandare in onda in autunno.

Quantum Leap in streaming

Le puntate della serie tv sono in streaming su Mediaset Infinity dove resteranno, per un periodo limitato di tempo, dopo la messa in onda della serie. La speranza è che in seconda visione possa trovare una collocazione migliore o sulla piattaforma Sky tra il canale Sky Serie e On Demand o su una piattaforma di streaming diversa.