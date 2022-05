Upfront 2022/23 NBC: Quantum Leap la novità, La Brea sostituisce This Is Us, The Blacklist torna nel 2023

NBC ha presentato il proprio palinsesto per l’autunno del 2022 mostrando anche i titoli in arrivo nel corso della prossima stagione che sarà priva di rilevanti novità. Lo spazio del martedì alle 21:00 occupato negli ultimi 6 anni da This is Us, viene affidato a La Brea, la miglior novità per rating della scorsa stagione, una serie dalla struttura narrativa fortemente serializzata e incentrata su un gruppo di persone che precipita in un buco a Los Angeles finendo in un mondo sconosciuto. Vediamo nel dettaglio le novità del palinsesto NBC, rete del gruppo Universal collegata alla piattaforma di streaming Peacock.

Susan Rovner, presidente dell’intrattenimento di NBC, durante la presentazione ha spiegato come la loro strategia sia realizzare prodotti che funzionino in tv ma che sappiano avere una vita sulle diverse piattaforme dopo il debutto “una strategia che sta avendo molto successo“, ha aggiunto.

Upfront 2022/23 NBC le serie tv rinnovate e cancellate

Dovendo fare i conti con la chiusura di This is Us, NBC ha puntato sulla stabilizzazione, privilegiando prodotti in grado di funzionare sia in streaming che in tv e soprattutto che fossero prodotti principalmente internamente dagli studi Universal.

Le serie tv rinnovate da NBC:

Chicago Med/Fire/PD

Law & Order/SVU/Organized Crime

La Brea

The Blacklist

New Amsterdam (ultima stagione)

American Auto

Young Rock

Grand Crew

Le serie tv NBC cancellate:

Mr Mayor

Ordinary joe

The Endgame

Kenan

Upfront 2022/23 NBC – Il Palinsesto dell’autunno

A differenza di FOX (qui la presentazione) NBC ha annunciato il palinsesto autunnale, confermando il blocco Law & Order al giovedì e quello Chicago al mercoledì, novità al venerdì con un’ora comedy con Young Rock e Lopez vs Lopez mentre La Brea sostituisce This is Us il martedì alle 21:00. Ancora inedita in Italia, La Brea è stata la novità con il rating più alto del 2021-22, la seconda stagione avrà 14 episodi probabilmente divisi in due blocchi.

Lunedì

20:00 The Voice

22:00 Quantum Leap s.1 (Nuova serie)

Martedì

20:00 The Voice

21:00 La Brea s.2

22:00 New Amstrdam s.5

Mercoledì

20:00 Chicago Med s.8

21:00 Chicago PD s.10

22:00 Chicago Fire s.11

Giovedì

20:00 Law & Order s.22

21:00 Law & Order: SVU s.24

22:00 Law & Order: Organized Crime s.3

Venerdì

20:00 Lopez vs Lopez s.1 (Nuova serie da novembre)

20:30 Young Rock s.3 (da novembre)

21:00 Dateline

Domenica

Football

Nel 2023 tornano The Blacklist, American Auto, Grand Crew e la comedy già ordinata Night Court. Nel corso del 2023 anche le novità “unscripted” Million Dolla Island, un esperimento in cui 100 concorrenti devono resistere 50 giorni su un’isola per vincere un milione di dollari, ciascun concorrente riceve un braccialetto con 10 mila dollari e perde o guadagna facendo delle prove, quando lascia l’isola decide a chi lasciare il montepremi.

Upfront 2022/23 NBC le nuove serie tv

NBC ha solamente tre nuove serie tv già ordinate per la stagione 2022/23, ma ha dei progetti da valutare nei prossimi mesi per il 2023 tra cui Blank Slate, Found, Irrational, Unbroken e un drama ancora senza titolo di Mike Daniels.

Lopez vs Lopez – Comedy

George Lopez e la figlia Mayan Lopez sono i protagonisti di una comedy creata da Katie Newman e Michael Rotenberg su una famiglia di semplici lavoratori e su un padre e una figlia che si ritrovano e devono trovare il modo di convivere. Prodotta da Universal.

Night Court – Comedy

Ordinata da oltre un anno, Night Court è il sequel di Giudice di Notte, durata per 9 stagioni tra il 1984 e il 1992. Protagonista è la figlia del giudice Harry Stone, Abby Stone (Melissa Rauch) che presiede l’aula del turno di notte del tribunale. Nel cast anche John Larroquette, India de Beaufort, Kapil Talwalkar e Lacretta. Prodotta da Warner Bros e Universal Television, è scritta da Dan Rubin.

Quantum Leap – Drama

NBC ha ordinato la serie sequel/reboot di Quantum Leap – In viaggio nel tempo. 30 anni dopo che il dottor Beckett è entrato nell’acceleratore Quantum Leap, sparendo nel tempo, un nuovo team ha deciso di far ripartire il progetto per capirne i segreti. Nel cast Raymond Lee, Erni Hudson, Nanrisa Lee, Caitlin Bassett. La serie è scritta da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, prodotta da Don Bellisario e Martin Gero per Universal.

