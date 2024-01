Arriva in chiaro su Rai 2 9-1-1 5, l’adrenalinica serie tv prodotta da Ryan Murphy, creata insieme ai suoi collaboratori Brad Falchuk e Tim Minear con 20th Television. La quinta stagione di 9-1-1 è andata in onda negli Stati Uniti nella stagione 2021-22 ed è disponibile in streaming su Disney+ da gennaio 2022. 9-1-1 si conferma un procedurale classico nell’impostazione ma moderno nella realizzazione con casi estremi e spettacolari che si intrecciano con le vite dei protagonisti. L’appuntamento su Rai 2 è la domenica sera in coppia con la terza stagione del suo spinoff 9-1-1 Lone Star.

9-1-1 5 in Italia, gli episodi su Rai 2

La puntata di domenica 7 gennaio

5×01 Panico: la stagione si apre con un attacco hacker che manda in tilt i sistemi informatici di Los Angeles dove è ambientata la serie. Poliziotti e soccorritori della città dovranno affrontare diversi casi estremi come il GPS di una donna che la fa finire nell’oceano, tre infarti in una torre di controllo, un incidente di un elicottero. Intanto Athena deve riaffrontare l’aggressione subita, a causa del processo. Eddie ha un attacco di panico ma non riesce a riconoscerlo. Maddie fa i conti con la depressione post partum.

9-1-1 5 il cast

Confermatissimo il nucleo centrale del cast della serie 9-1-1 con i ritorni di Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi presenti fin dalla prima stagione. Dopo l’ottavo episodio di questa quinta stagione lascia 9-1-1 Rockmond Dunbar che interpreta Michael l’ex marito di Athena. L’attore non ha accettato le norme anti-Covid (le riprese di questa stagione si sono infatti svolte nella prima metà del 2021) tra cui l’obbligo di vaccinazione. L’attore salutando i fan ha parlato di motivi sia religiosi che medici che gli hanno impedito di vaccinarsi portandolo a lasciare la serie.

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Ryan Guzman: Eddie Diaz

Eddie Diaz Gavin McHugh: Christopher Diaz

9-1-1 6 e…7

La sesta stagione di 9-1-1 è già disponibile in streaming su Disney+, quindi i fan possono stare tranquilli. Finita la sesta stagione la serie è stata cancellata da FOX ma è stata salvata da ABC (il canale di proprietà di Disney come lo studio 20th Tv) che ha ordinato la settima stagione. Considerando lo sciopero di sceneggiatori e attori la produzione è iniziata con grosso ritardo e la settima stagione debutterà il 14 marzo 2024 su ABC negli USA.

9-1-1 5 quante puntate sono?

La quinta stagione di 9-1-1 è composta da 18 puntate.

9-1-1 5 in streaming

Le puntate della quinta stagione di 9-1-1 trasmesse in chiaro da Rai 2 sono disponibili in streaming su RaiPlay. Ma non solo perché sono anche tutte disponibili su Disney+ in abbonamento.