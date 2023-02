Tornano Bobby, Athena, Buck, Hen e tutti gli altri pompieri, poliziotti, infermieri di 9-1-1, il procedurale “all’ultimo minuto” nato dalla mente creativa di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. La sesta stagione di 9-1-1 debutta dal 22 febbraio 2023 in streaming su Disney+ con rilascio settimanale degli episodi.

911 6 la trama, le anticipazioni dai primi episodi

La trama di una serie tv come 911 (come di qualsiasi altro procedurale) è abbastanza semplice soprattutto quando si arriva a una sesta stagione. La serie si concentra sulle vite dei diversi protagonisti alle prese con le situazioni di emergenza da affrontare e i salvataggi da portare a termine. Nel primo episodio un dirigibile precipita su uno stadio, causando panico tra i tifosi, tra cui una ragazza che durante la fuga, rischia di morire per il danneggiamento della pompa pneumatica che fa pompare il suo cuore.

Nel corso delle puntate Bobby e Athena raggiungono i genitori della donna, che vivono in Florida, dopo che il padre ha avuto un’ischemia mentre era alla guida, distruggendo il proprio garage. Visto che nemmeno in trasferta possono stare tranquilli, la coppia finisce invischiata in un vecchio caso di omicidio che torna alla luce. Tra le diverse vicende dei protagonisti, vediamo Buck dover decidere se diventare donatore di seme per una coppia di amici; Hen dovrà decidere se lasciare la squadra d’emergenza e diventare davvero dottore. Tra emergenze fisiche ed emotive non si può mai stare tranquilli.

911 non è una serie tv che cambia. Nell’arco di sei stagioni ha mantenuto una sostanziale stabilità nel cast e nella struttura degli episodi, alternando situazioni spettacolari di emergenza alle storie dei protagonisti, spesso in pericolo in prima persona. Una serie tv solida che si pone come obiettivo quello di intrattenere il pubblico rendendolo parte della “famiglia” della caserma 118: siamo figli, fratelli, zii, nipoti, viviamo e soffriamo insieme a loro. Anno dopo anno ci sentiamo sempre più legati ai personaggi e alle loro vicende, anche quando ci troviamo davanti a situazioni fin troppo assurde. I personaggi ormai li conosciamo, così come la voglia di stupire degli autori. Così è facile anticipare mosse e situazioni, capire in anticipo quello che potrebbe succedere. Il bello della rassicurante televisione generalista.

911 6, il cast

Naturalmente confermato il cast di protagonisti che hanno fatto la fortuna di 911. Angela Bassett è l’agente Athena Grant-Nash, moglie di Bobby, il capitano della stazione 118 dei pompieri, interpretato da Peter Krause. Oliver Stark è Evan “Buck” Buckley, Jennifer Love Hewitt è sua sorella Maddie, compagna di Howie Chimney interpretato da Kenneth Choi. Aisha Hinds è Henrietta “Hen” Wilson, Ryan Guzman è Eddie Diaz.

Angela Bassett è Athena Grant

Peter Kraus è Bobby Nash

Oliver Stark è Buck

Jennifer Love Hewitt è Maddie

Aisha Hinds è Hen

Ryan Guzman è Eddie

Gavin McHugh è Christopher il figlio di Eddi

Macanthonee Jon Reis è Harry il figlio di Athena

Corinne Massiah è May, figlia di Athena

911 6, quante puntate sono?

La sesta stagione di 911 dovrebbe essere composta da 18 episodi. Negli Stati Uniti la serie tv, prodotta da 20th Tv, è in onda su FOX che ha finora trasmesso i primi 10 episodi. La serie tornerà in onda lunedì 6 marzo 2023 dopo una pausa di più di tre mesi. Probabilmente in Italia Disney+ riuscirà a rilasciare la serie senza bisogno di pause.

L’universo 911

911 ha dato vita a uno spinoff dal titolo 911: Lone Star e ambientato in Texas. La quarta stagione ha debuttato negli USA il 24 gennaio e arriverà prossimamente anche in Italia su Disney+. Al momento non sono stati annunciati crossover tra le due serie tv in questa stagione, in passato uno dei creatori Tim Minear aveva spiegato come incroci tra le due serie possono sempre esserci, anche in modi poco ovvi rispetto a quelli immaginabili. In un’epoca in cui i franchise sono prevalenti, non è da escludere un terzo spinoff di 911. Al momento però non c’è nulla di concreto, solo flebili dichiarazioni di possibili sviluppi.

911 6 su Rai 2

In chiaro sia 911 che il suo spinoff 911 Lone Star sono trasmessi da Rai 2 che però è indietro di una stagione con la quinta che debutterà probabilmente la prossima estate in prima visione. Quindi per vedere la sesta stagione è probabile che dovremmo aspettare il 2024.

911 7 si fa?

Fox, il canale che trasmette la serie negli Stati Uniti, non ha ancora rinnovato 911 per una settima stagione. La serie continua ad essere tra le più viste del canale e in generale della tv in chiaro sia nell’emissione live che soprattutto nei giorni successivi, essendo però prodotta da uno studio esterno come 20th Tv, prima di passare al rinnovo sono necessari nuovi accordi tra le parti. Lo scorso anno il rinnovo arrivò a poche ore dalla presentazione dei nuovi palinsesti.

911 6, dove in streaming

Per vedere le prime 5 stagioni di 911 e i nuovi episodi della sesta è necessario un abbonamento a Disney+, che ha un costo mensile di 8.99 € o annuale di 89.9 €. La piattaforma è disponibile via browser, app su smartphone e tablet, Fire Stick Tv, Smart Tv. La piattaforma Disney+ che a livello internazionale include la sezione Star dedicata ai prodotti vietati ai più piccoli, mette a disposizione degli utenti la possibilità di usare il parental control per impedire la visione ai più piccoli dei prodotti non a loro destinati.