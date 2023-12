Disney+, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2024

A Gennaio 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a Gennaio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a gennaio 2024

Tra le serie tv in arrivo a gennaio 2024 su Disney+ prosegue l’appuntamento settimanale con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo iniziata il 20 dicembre. Il gran finale è atteso il 31 gennaio. Se vi state chiedendo se arriveranno nuovi episodi di American Horror Story: Delicate dopo i primi 5 usciti a dicembre, la risposta è no. Infatti la stagione è stata divisa in due blocchi anche a causa dei diversi scioperi di attori e sceneggiatori ma ancora non è stato fissato il ritorno del resto degli episodi. In compenso arriverà American Horror Stories con 4 nuove storie.

3 gennaio – Class of ’09 , miniserie

, miniserie 10 gennaio – Echo s.1

s.1 17 gennaio – The Artful Dodger s.1

s.1 19 gennaio – Cristobal Balenciaga , miniserie

, miniserie 24 gennaio – American Horror Stories s.3

Le serie tv Disney+ da non perdere a gennaio 2024

Titoli variegati pronti ad accontentare i diversi gusti degli abbonati alla piattaforma Disney+ e un po’ tutti a loro modo da non perdere dal thriller insolito Class of ’09 alla serie d’avventura per ragazzi The Artful Dodger, dall’avventura marveliana al racconto della vita dello stilista Balenciaga.

Class of ’09 – miniserie (3 gennaio)

Creata da Tom Rob Smith Class of ’09 vede nel cast Brian Tyree Henry, Kate Mara e Sepideh Moafi e incuriosisce perché sviluppata su 3 diversi piani temporali il 2009 che è il passato, il presente rappresentato dal periodo tra il 2023 e il 2025 e il Futuro che è il 2034. Al centro ci sono le vite e le carriere di un gruppo di agenti dell’FBI e di come il sistema giudiziario americano cambia con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Echo miniserie (10 gennaio)

Il 10 gennaio arrivano su Disney+ i 5 episodi di Echo la prima serie Marvel a essere pubblicata marchiata come Marvel Spotlight una nuova categorizzazione utilizzata per quei film o serie tv ritenute indipendenti rispetto al canone e che quindi possono essere viste anche senza conoscere il pregresso. Un po’ assurdo considerato che è lo spinoff di Hawkeye dove il personaggio è stato introdotto. Inoltre è la prima serie Marvel a essere considerata vietata ai minori di 17 anni. Infine è la prima che sarà rilasciata con tutti gli episodi subito disponibili. Sembra infatti che ci siano stati diversi problemi produttivi, rifacimenti, scene rimosse e rifatte, per questo è stato tutto ridotto a 5 episodi. Da non perdere perché è descritta come oscura e violenta sulla scia del primo Daredevil realizzato per Netflix, non a caso il nemico che Maya Lopez fronteggia è Wilson Fisk.

The Artful Dodger – prima stagione (17 gennaio)

Una serie d’avventura ambientata nell’Australia del 1850 con Jack Dawkins che interpreta Dodger un ex borseggiatore diventato chirurgo ma il suo passato torna a perseguitarlo e viene trascinato nel mondo del crimine. E poi c’è Lady Belle figlia del governatore di cui Dodger è innamorato, pronta a diventare la prima chirurga donna della colonia. Tutti gli episodi subito disponibili

Cristobal Balenciaga – miniserie (19 gennaio)

Il 19 gennaio saranno disponibili gli episodi della miniserie Cristobal Balenciaga che racconta la vita dello stilista a partire dalla sua prima collezione di Haute Coutoure. Lasciata la Spagna e l’aristocrazia del paese, Balenciaga arriva a Parigi dove dovrà adattare il suo stile alle esigenze della borghesia francese.

American Horror Stories – terza stagione (24 gennaio)

Terza stagione per l’antologia American Horror Stories con 4 nuove storie raccontate in 4 episodi. Nel cast dei diversi episodi troviamo tra gli altri Jessica Bardem Gwyneth Paltrow, Reid Scott, Raul Castillo.

Non solo serie tv a gennaio 2024 su Disney+

Il 10 gennaio arriva la seconda stagione di Welcome to Wrexham la docuserie in cui Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica al mondo, a Wrexham città operaia del Galles. Il 24 gennaio arriva la docuserie A Real Bug’s Life – Megaminimondo ispirato al cartoon con immagini della vita di nuove diversi mondi di microinsetti sparsi per tutto il mondo. Arrivano poi diverse docu-serie true crime Betrayal: La doppia vita di mio marito (il 3), Demoni e redentori – La storia di Christina Boyer (il 10), Il Ladro di gioielli (il 17) e Never Let Him Go (il 24).