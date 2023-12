Il mese di dicembre 2023 su Disney+ vede l’arrivo di novità pensate per tutta la famiglia., prima tra tutte l’attesissima serie tv per ragazzi (e non solo) Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, adattamento della saga letteraria di Rick Riordan che già ha avuto delle versioni cinematografiche. Ma a dicembre 2023 su Disney+ avremo anche l’occasione di vedere Ncuti Gatwa nei panni del nuovo protagonista di Doctor Who. Inoltre con Disney+ non bisogna mai distrarsi perché possono inserire novità anche senza annunciarle in anticipo, come a fine novembre con il cofanetto di Private Practice e la seconda stagione di The Wonder Years.

Disney+ Dicembre 2023 le nuove serie tv del mese

2 sabato – The Star Beast, secondo speciale di Doctor Who con il ritorno di David Tennant

– The Star Beast, secondo speciale di Doctor Who con il ritorno di David Tennant 9 sabato – The Giggle, terzo speciale di Doctor Who

– The Giggle, terzo speciale di Doctor Who 20 Mercoledì – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (stagione 1)

– Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (stagione 1) 20 Mercoledì – American Dad (stagione 17)

– American Dad (stagione 17) 22 Venerdì – What If…? (stagione 2)

– What If…? (stagione 2) 25 lunedì – The Church on Ruby Road – Speciale di Natale di Doctor Who.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

La nuova serie tv Disney+ “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” è un adattamento dei romanzi di Rick Riordan. Al centro c’è la storia di un moderno semidio dell’età di 12 anni, Percy Jackson, che sta iniziando ad accettare i suoi nuovi poteri divini quando il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere l’avventura di una vita per ritrovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

What If…?

La stagione 2 della serie “What If…?” sta per arrivare su Disney+ a dicembre, promettendo di portare ancora una volta il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il multiverso Marvel. Questa serie animata, esplora realtà alternative in cui eventi chiave dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) si svolgono in modo diverso, dando vita a storie inaspettate e sorprendenti. Ogni episodio si concentra su un diverso scenario “what if”, spingendo i limiti della fantasia e riscrivendo i destini dei personaggi amati dai fan. Con una combinazione di avventura, dramma e humor, la stagione 2 di “What If…?” promette di essere un viaggio indimenticabile pieno di sorprese e rivelazioni, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo. A partire dal 22 dicembre uscirà un episodio al giorno per 9 giorni consecutivi.

Doctor Who – Speciale di Natale: The Church on Ruby Road

Il 25 dicembre arriva lo speciale di Natale di Doctor Who dal titolo The Church on Ruby Road. Nell’episodio sarà introdotto il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa. Introdurrà anche il pubblico a Ruby Sunday, la nuova compagna, interpretata da Millie Gibson​​​​. Questo speciale di Natale promette di essere un’avventura epica, in cui Ncuti Gatwa, nel ruolo del Quindicesimo Dottore, inizia il suo viaggio insieme a Ruby Sunday.

Le serie tv Disney+ di dicembre 2023 che proseguono o terminano

Nel corso del mese di dicembre 2023 termineranno la seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi con Tim Allen il 6 dicembre, la miniserie crime A Murder at the End of the World con Emma Corrin e Clive Owen il 19 dicembre e il 27 dicembre terminerà la prima parte da 5 episodi di American Horror Story: Delicate che ha debuttato a fine novembre su Disney+.

I film Disney+ in uscita a dicembre 2023

Nel mese di Natale arrivano tanti film su Disney+ in streaming, come i cofanetti con i film di Die Hard e di Mamma ho perso l’aereo. Il 15 dicembre arriverà in streaming il nuovo capitolo della saga di Indiana Jones dal titolo Il quadrante del destino, con Harrison Ford che ha ripreso l’iconico ruolo. Il 6 dicembre, invece, si canta con il Theater Camp: un’estate a tutto volume con Ben Platt protagonista. L’8 dicembre arriva il film animato Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può.

Inoltre dal 20 dicembre arriva BTS Monuments: Beyond The Star, una nuova docu-serie in otto episodi sulle icone coreane del pop i BTS. Attraverso interviste mai viste prima, performance e momenti dietro le quinte con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook la docu-serie racconterà i 10 anni di carriera del gruppo, mettendo in luce i loro alti e bassi.

Molto attesa dal 27 dicembre la docu-serie Raffa dedicata a Raffaella Carrà. 3 episodi da un’ora diretti da Daniele Luchetti, prodotti da Fremantle per racconta il mito Raffaella Carrà, un’artista amata dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. La docuserie ripercorre la sua vita pubblica e privata, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, il flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, crisi e rinascite.