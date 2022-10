Disney ha messo a segno un altro colpaccio a livello globale e se siete fan di un certo dottore non potete non gioire di fronte a questa notizia. A partire dal 2023 Disney+ sarà la nuova casa dei prossimi episodi di Doctor Who, la serie fantascientifica britannica che proprio il prossimo anno spegnerà ben 60 candeline.

È di queste ore l’annuncio di BBC e Disney Branded Television, che con l’occasione hanno svelato il nuovo logo della serie che debutterà ufficialmente negli ultimi mesi del 2023 – si parla di novembre, ma la data precisa non è ancora stata comunicata – con tre episodi speciali che segneranno il debutto della nuova incarnazione del Dottore, il giovane e talentoso Ncuti Gatwa, già visto in Sex Education, e il ritorno di David Tennant nei panni della quattordicesima incarnazione del Dottore e Catherine Tate nei panni di Donna Noble, storica compagna di viaggio del Dottore nell’era Tennant.

A new logo for a new era! Doctor Who returns in 2023 on the @BBC in the UK and @DisneyPlus in the rest of the world 🔷✨ Read more here ➡️ https://t.co/X7Z4Lfzr6J pic.twitter.com/FlGCp6GA5a — Doctor Who (@bbcdoctorwho) October 25, 2022

Russell T. Davies torna a guidare Doctor Who

Al timone dei nuovi episodi ci sarà Russell T. Davies, già responsabile del revival nel 2005. A Russell T. Davies dobbiamo l’enorme successo odierno del Doctor Who e, senza nulla togliere ai successori Steven Moffat e Chris Chibnall, anche alcuni tra gli episodi più intensi ed emozionanti di questa serie cult. Fu lui a seguire il revival e restare al timone della serie per tutto il periodo di David Tennant.

Poi ci furono Steven Moffat come showrunner e Matt Smith come nuova incarnazione del Dottore, seguito da Peter Capaldi e, dal 2018, Jodie Whittaker, prima donna nella storia a ricoprire quel ruolo così amato dal pubblico.

Il ritorno di Russell T. Davies lascia immaginare un ritorno alle origini del Doctor Who. Se a questo aggiungiamo l’arrivo di Ncuti Gatwa e l’approdo della serie su Disney+, ecco che gli ingredienti per una grande rivoluzione ci sono tutti! Così Russell T. Davies ha commentato queste novità:

Amo questo show e questo è il meglio dei due mondi. Con la visione e la gioia della collaborazione tra BBC e Disney+ possiamo lanciare il TARDIS intorno al pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan e al tempo stesso mantenendo la nostra tradizionale casa sulla BBC nel Regno Unito.

L’addio di Jodie Whittaker e l’arrivo di Ncuti Gatwa



Jodie Whittaker ha salutato i fan di Doctor Who nell’episodio speciale trasmesso il 23 ottobre 2023, l’ultimo di una trilogia di speciali che hanno seguito i sei episodi della tredicesima stagione della serie, andata in onda lo scorso anno.

The Power of the Doctor ha visto per l’ultima volta Jodie Whittaker vestire i panni del Dottore e quella è stata anche l’occasione per salutare gli altri compagni di avventura, Mandip Gill e John Bishop, rispettivamente Yasmin Khan e Dan Lewis. Ma questo episodio non ha visto la prima apparizione del nuovo Dottore, per quello bisognerà attendere gli episodi speciali nel novembre 2023.

Sarà David Tennant a guidare la transizione da Jodie Whittaker a Ncuti Gatwa, ma BBC ha confermato a più riprese che la prima apparizione del Quindicesimo Dottore avvererà durante i tre episodi speciali per i 60 anni del Doctor Who, episodi che vedranno anche la partecipazione di Neil Patrick Harris nel ruolo del cattivo.

Tutti gli episodi del Doctor Who sbarcheranno su Disney+?

L’accordo tra BBC e Disney Branded Television prevede la distribuzione dei nuovi episodi di Doctor Who su Disney+ in tutto il mondo con la sola eccezione del Regno Unito, dove sarà la BBC a continuare a trasmettere in esclusiva tutto ciò che riguarda Doctor Who.

Al momento, però, non è chiaro se nel corso dell’anno, prima dei nuovi episodi speciali, Disney+ inizierà a distribuire anche tutti gli episodi finora rilasciati del Doctor Who, dalla prima stagione del revival nel 2005 ad oggi. Questo darebbe ai nuovi potenziali fan il tempo di scoprire Doctor Who e farsi trovare pronti per i nuovi episodi.

Ad oggi il revival di Doctor Who conta 13 stagioni per un totale di 153 episodi e più di 20 speciali tra quelli natalizi e quelli di inizio anno. 12 stagioni sono disponibili in Italia su Tim Vision, 6 su Pluto TV e 10 su Prime Video di Amazon. Avere tutto su Disney+ non sarebbe soltanto un colpaccio per il servizio di streaming, ma anche una comodità per gli utenti che non dovranno passare da un servizio all’altra per mettersi in pari.