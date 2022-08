A settembre, Pluto TV, la piattaforma completamente gratuita e senza registrazione di Paramount, offrirà nuovi canali e nuovi contenuti ai propri fruitori.

Per quanto riguarda i giovanissimi, si accenderanno i canali Super! Intervallo (da venerdì 2 settembre), interamente dedicato agli studenti in attesa di ritornare a scuola, e Teenage Mutant Ninja Turtles (da lunedì 5 settembre), canale dedicato alle avventure delle Tartarughe Ninja.

Dal 9 settembre, su Pluto TV, invece, arriva Doctor Who, canale dedicato all’omonima serie di fantascienza. Dal 16 settembre, inoltre, si accenderà il canale BBC Drama, contenitore delle migliori produzioni firmate dalla BBC, tra classici e novità.

In attesa del lancio della prima stagione italiana, invece, su Pluto TV, si accenderà anche il canale Teen Mom, dedicato all’omonimo programma in onda da anni su MTV. Il canale sarà visibile a partire dal prossimo 30 settembre.

Pluto Tv e la Mostra del Cinema di Venezia

In occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, giunta alla 79esima edizione, Pluto TV lancerà il ciclo Facce da Festival, in onda tutti i giorni, dal 1° al 10 settembre, alle ore 21:30 su Pluto TV Film, nel quale sarà possibile vedere film di protagonisti alla Mostra di Venezia di quest’anno come Colin Farrell (il film Chiedi alla Polvere andrà in onda il 5 settembre), Valerio Mastandrea (l’8 settembre andranno in onda Stressati e Tutti giù per terra), Penélope Cruz (il 9 settembre andrà in onda il film Volaverunt) e Javier Bardem (il 10 settembre andrà in onda il film Carne Tremula).

A settembre, infine, sul canale Pluto TV Film Azione, tutti i lunedì sera alle ore 21, arriverà il ciclo Creature Misteriose, con i film Empire Of The Sharks (in onda il 5 settembre), Mega Shark Vs Kolossus (in onda il 12 settembre), Sharknado (in onda il 19 settembre) e Sherlock Holmes e la Corona d’Inghilterra (in onda il 26 settembre).