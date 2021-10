Da giovedì 28 ottobre 2021, in Italia, sarà disponibile Pluto Tv, il primo servizio di tv in streaming gratuito, interamente supportato dalla pubblicità.

Pluto Tv, piattaforma di proprietà di ViacomCBS, offrirà in Italia 40 canali lineari esclusivi e migliaia di ore di contenuti on demand.

I canali riguarderanno diversi generi (cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, genere crime e comedy), indirizzati a tutti i target.

Sarà possibile accedere al servizio tramite browser, all’indirizzo www.pluto.tv, tramite la app per Android e iOS e attraverso tutte le principali Smart TV (Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast). Una selezione di canali sarà anche presente su Samsung TV Plus.

Pluto TV, inoltre, sarà complementare a Paramount+, la piattaforma premium di ViacomCBS che arriverà in Italia nel 2022.

La registrazione non sarà necessaria. La visione dei contenuti sarà senza limiti, né restrizioni.

Pluto Tv: i canali

I contenuti disponibili su Pluto Tv provengono dalla libreria ViacomCBS e da altri editori come Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights e Cineflix Rights. Altri partner verranno comunicati ufficialmente in seguito.

Tra i canali disponibili dal 28 ottobre (dai nomi, si può facilmente intuire quali saranno i contenuti), troveremo Pluto TV Film Romantici, Pluto Tv Film Commedia, Pluto TV Film Azione, Pluto Tv Film Drama, Pluto Tv Film Italiani, Pluto TV Crime, e poi ancora Scherzi e Risate, Dating, Young and Fabulous e Pluto Tv Real Life.

Per i giovanissimi, invece, ci saranno i canali Serie Teen, Super! Pop, Super! Eroi e Super! Spongebob.

Altri canali saranno Consulenze Illegali (interamente dedicato alla serie Leverage), Le sorelle McLeod, Catfish, 16 anni e incinta, Il banco dei pugni e Clubbing Tv.

Alla lista, verranno aggiunti anche canali pop-up. Tra questi, sono in arrivo Super! Xmas e Pluto Tv Fireplace, interamente dedicati alle festività natalizie.

Pluto Tv nel resto del mondo

Negli Stati Uniti, Pluto Tv è il principale servizio di streaming televisivo gratuito, con 200 canali live e originali e migliaia di film on demand.

Nel resto del mondo, 25 paesi e 3 continenti (Europa, Nord America e America Latina), il servizio conta 52 milioni di utenti attivi, mensili, sui 400 canali internazionali.

Nel 2018, il servizio è stato lanciato nel Regno Unito su NOW TV, e altri dispositivi Roku, con 13 canali live. Ad oggi, i canali sono diventati 115.

Verso la fine del 2018, la piattaforma è sbarcata anche in Germania e Austria. Da settembre 2019 a febbraio 2021, il servizio è stato lanciato anche in Svizzera, Spagna e Francia.

In America Latina, la piattaforma conta 100 canali in 17 paesi di lingua spagnola e 50 canali in Brasile.