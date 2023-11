A murder at the end of the World: un giallo contemporaneo dai creatori di The OA (ma con meno “follie”)

A Murder at the End of the World è un giallo dalla formula classica ma con atmosfera e personaggi contemporanei. La miniserie in 7 episodi rilasciati settimanalmente su Disney+ a partire dal 14 novembre (in contemporanea USA) è sviluppata da Brit Marling e Zal Batmanglij, due nomi che hanno diviso il pubblico con la loro precedente serie The OA. Per i detrattori della coppia possiamo anticipare che vi darà lo stesso senso di insoddisfazione e scherzo del loro precedente lavoro. Il rovescio della medaglia è che chi ne ha apprezzato l’aspetto sorprendente potrebbe rimanerne deluso. Ma senza indugi e soprattutto senza spoiler scopriamo qualcosa in più su questa serie.

A Murder at the End of The World, la trama

Si può dire poco della trama senza incappare in qualche spoiler. Possiamo però dire che è un classico mystery whodunit in cui avviene un omicidio in uno spazio ristretto con un gruppo limitato di persone e sospettati. Una formula molto amata da Agatha Christie. Darby Hart è una giovane investigatrice, cresciuta circondata dai cadaveri con un padre patologo, che è anche un’hacker esperta. Insieme ad altri 8 ospiti viene invitata da un magnate milionario a partecipare a un ritiro in un albergo nel ghiaccio artico. Quando uno degli altri ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue capacità per dimostrare che si tratta di un omicidio, contro una marea di interessi contrastanti e prima che l’assassino faccia una nuova vittima.

A Murder at the End of the World, la recensione

Un po’ come è stato difficile incasellare The OA, è difficile farlo per A Murder at the End of the World. Abbandonati alcuni eccessi della serie precedente, Brit Marling e Zal Batmanglij non hanno perso la loro voglia di scavare nella psicologia delle persone con una digressione sulle ossessioni, sulle passioni, sulle emozioni e sulla loro assenza. Il giallo c’è ma è un imbucato nella festa della coppia Marling-Batmanglij decisamente più interessati a raccontare l’animo dei loro personaggi che a sviluppare il caso.

I canoni del genere vengono rispettati, i colpi di scena non mancano e vengono sfruttati a dovere, quando necessari per restituire allo spettatore la curiosità verso l’omicidio. Emma Corrin e la sua Darby sono assoluti protagonisti della miniserie, forse ancor più di quanto non fosse necessario. Gli altri personaggi vengono filtrati dalle conoscenze e dalle scoperte di Darby, compreso Bill che prende forma attraverso i flashback della loro relazione che ci riportano alle atmosfere di un romantic drama da cinema indipendente. Tutti i personaggi incarnano quello che ci si aspetta da loro a partire da Andy, il milionario eccentrico, arrogante, convinto di avere le chiavi per il futuro del mondo e dell’umanità.

I personaggi e la loro psicologia

Nella serie tv su Disney+ si trova tutto quello che ci si può aspettare da una serie (o da un film) su un gruppo di ricchi che si considerano (a torto o a ragione) le migliori menti del mondo e godono dei vantaggi del loro status. Una serie in cui la tecnologia è invasiva e pervasiva e guardando la serie è chiara la posizione negativa degli autori rispetto a questa deriva dell’umanità. Le infinite possibilità che offre a livello di conoscenze e relazioni, comportano dei rischi permettendo di seguire o meglio inseguire le proprie ossessioni fino al limite di dimenticare tutto il resto.

Il presente è claustrofobico. Il racconto nel chiuso dell’albergo è ovattato. La recitazione si fa enfatica ed eccessivamente emozionale, al punto da risultare a tratti troppo impostata, quasi teatrale. Al contrario c’è maggior respiro sia nei flashback che nelle scene all’aperto, cercando un contrasto tra due stili di vita diversi, fuori e dentro una scatola. La serie è adatta più agli amanti di serie tv psicologicamente coinvolgenti che agli appassionati di gialli.

A Murder at the End of The World, il cast

Emma Corrin, Clive Owen, Brit Marling ed Harris Dickinson compongono il cast principale dei protagonisti della serie. Emma Corrin è Darby Hart la giovane investigatrice amatoriale, scrittrice ed hacker. Harris Dickinson è Bil, l’artista misterioso, il vecchio amore di Darby con cui ha condiviso le indagini su un serial killer. Clive Owen è Andy Ronson il milionario eccentrico con una sua visione del mondo e della tecnologia, Brit Marling è sua moglie Lee.

A completare il cast troviamo Alice Braga nei panni di Sian, Edoardo Ballerini in quello di Ray l’intelligenza artificiale di Andy, Joan Chen è Lu Mei, Raul Esparza è David, Jermaine Fowler è Martin e Javed Khan è Rohan.

Emma Corrin è Darby Hart

Brit Marling è Lee

Clive Owen è Andy Ronson

Harris Dickinson è Bill Farrah

Alice Braga è Sian

Jermaine Fowler è Martin

Joan Chen è Lu Me

Raúl Esparza è David

Edoardo Ballerini è Ray

Pegah Ferydoni è Ziba

Ryan J. Haddad è Oliver

Javed Khan è Rohan

A Murder at the End of The World, quanti episodi sono?

La miniserie è composta da 7 episodi che vanno dai 70 ai 43 minuti di durata, in particolare le ultime due puntate sono anche le più brevi.

A Murder at the End of The World, la programmazione

Martedì 14 novembre 2023 escono le prime due puntate su Disney+ in streaming seguite dalle altre 5 con rilascio settimanale. Il finale con la risoluzione del caso arriverà il 19 dicembre. La miniserie sarà rilasciata in contemporanea con gli Stati Uniti dove è disponibile su FX/Hulu.

A Murder at the End of The World, dove vedere la serie

Per vedere la serie è necessario l’abbonamento a Disney+, piattaforma che nelle scorse settimane ha apportato una modifica nei suoi piani di abbonamento introducendo anche un piano con pubblicità.

A Murder at the End of The World 2 ci sarà?

No è stata presentata come una miniserie, ma non sarebbe così impensabile immaginare di continuare a seguire le vicende di Darby (il personaggio interpretato da Emma Corrin).

A Murder at the End of The World, dove è stata girata?

La miniserie è stata girata in diverse location tra febbraio e settembre 2022, con una parte delle riprese che si è svolta in Islanda, altre nello Utah e nel New Jersey.