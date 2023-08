Anche Disney+ lancia un piano con pubblicità, lanciando quindi costi diversificati all’interno della propria offerta. Dopo Netflix e Discovery+, anche la piattaforma di Mickey Mouse si adegua a quella che è ormai una tendenza più che un’eccezionalità nel mondo della fruizione di contenuti streaming on demand, offrendo agli abbonati la possibilità di risparmiare senza perdere nulla per quanto riguarda la quantità di contenuti.

“La prossima evoluzione di Disney+”

Così, dopo averlo testato con successo negli Stati Uniti, il piano “Standard con pubblicità” dal 1° novembre 2023 debutta anche in Italia, ma anche nel Regno Unito, in Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

“L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale”, sono le parole di Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company Europa, Medio Oriente ed Africa. “Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini”.

Il piano con pubblicità non sarà l’unica novità: Disney+ diversifica infatti la propria offerta di piani passando da uno a tre. Se fin dal suo debutto, nella primavera 2020, la piattaforma metteva a disposizione un unico piano, da novembre non sarà più così. Ma andiamo con ordine.

Disney+, i piani e i costi

Disney+, piano Standard con pubblicità

Come detto, dal 1° novembre i nuovi abbonati a Disney+ potranno scegliere di aderire ad un piano con pubblicità, che consiste nella visione di tutto il catalogo presente nella piattaforma accettando l’inserimento, ad inizio visione e durante la stessa, di spot pubblicitari.

Il piano Standard con pubblicità ha un costo mensile di 5,99 euro (non esiste, per ora, un abbonamento annuale per questa categoria). La qualità video garantita può raggiungere il Full HD Video 1080p, l’audio il 5.1 Stereo, mentre sono 2 i dispositivi con cui si può usare la piattaforma in contemporanea.

Disney+, piano Standard

Il piano Standard altro non è che quello lanciato tre anni fa ed ancora in vigore. Il suo costo è di 8,99 euro al mese (che diventano 89,90 per un abbonamento annuale) e non include pubblicità. Anche in questo caso, la qualità video garantita può raggiungere il Full HD Video 1080p, l’audio il 5.1 Stereo; sono sempre 2 i dispositivi per lo stream simultaneo.

Disney+, piano Premium

Infine, il piano Premium che, come si evince dal nome, offre qualcosa in più rispetto agli altri due piani. Il suo costo è di 11,99 euro al mese (119,90 euro all’anno), ovviamente non è presente la pubblicità. La qualità video può raggiungere il 4K UHD e HDR, l’audio il Dolby Atmos. Aumentano anche gli stream simultanei: da due, i dispositivi che possono utilizzare il servizio in contemporanea diventano 4.

E chi è già abbonato?

Chi ha già attivo un abbonamento a Disney+ potrà mantenere l’abbonamento attuale, che cambierà nome in Disney+ Premium, oppure potrà scegliere di passare al Piano Standard o al Piano Standard con pubblicità a partire dalla fine del periodo di fatturazione. Chi sceglie di non cambiare piano di abbonamento sarà applicata la nuova tariffa alla loro prima data di fatturazione dal 6 dicembre 2023 in poi.