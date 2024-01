Diciotto puntate inedite in chiaro in onda alle 21:50 su Rai 2 la domenica sera

La squadra d’emergenza del Texas torna su Rai 2. A partire da domenica 7 gennaio arriva 9-1-1 Lone Star 3 in onda dalle 21:50 subito dopo la quinta stagione di 9-1-1. Come la serie “madre” anche Lone Star è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. L’azione si svolge ad Austin in Texas e segue le vicende personali e professionali dei soccorritori della caserma 126. A differenza dei colleghi della California, in Texas il lavoro dei pompieri è staccato da quello dei paramedici, ciascuna squadra ha un proprio capitano anche se tutti fanno capo alla stessa caserma.

9-1-1 Lone Star 3 in Italia, gli episodi su Rai 2

La puntata di domenica 7 gennaio

3×01 Il grande Freddo: dopo aver colpito Billy, Owen viene sospeso rifiutando di scusarsi per orgoglio, così si ritira in una baita fuori città dove incontra Katie. Sono passati diversi mesi e la 126 è a pezzi, Tommy, T.K. e Nancy hanno iniziato a lavorare nel privato e l’unica che sembra voler riunire la squadra è Marjan. Intanto una tempesta di neve e ghiaccio travolge Austin e la situazione precipita in fretta con diversi protagonisti che rischiano la vita, Grace sta per avere il bambino.

9-1-1 Lone Star 3 il cast

Stabile il cast principale di 9-1-1 Lone Star nella stagione 3. Rob Lowe è il Owen Strand, Gina Torres è il capitano Tommy Vega, Ronen Rubinstein è TK Strand, Jim Parrack è Judd, Sierra McClain è Grace. Nei primi episodi torna anche Lisa Edelstein guest star nei panni della mamma di T.K.

Rob Lowe : Owen Strand

: Owen Strand Gina Torres : Tommy Vega

: Tommy Vega Ronen Rubinstein : TK Strand

: TK Strand Sierra McClain : Grace Ryder

: Grace Ryder Jim Parrack : Judd Ryder

: Judd Ryder Natacha Karam : Marjan Marwani

: Marjan Marwani Brian Michael Smith : Paul Strickland

: Paul Strickland Rafael L. Silva : Carlos Reyes

: Carlos Reyes Julian Works : Mateo Chavez

: Mateo Chavez Brianna Baker: Nancy Gillian

9-1-1 Lone Star 3, quante puntate sono

La terza stagione di 9-1-1 Lone Star è composta da 18 puntate.

9-1-1 Lone Star 4 e…5

La serie è stata rinnovata per una quarta stagione che è anche interamente già stata trasmessa da FOX negli USA e che è disponibile in Italia su Disney+. Infatti la terza stagione è uscita nella stagione 2021-22. La serie è stata rinnovata per una quinta stagione confermata sul canale FOX al contrario di 9-1-1 che si sposta invece su ABC. Visti gli scioperi di sceneggiatori e produttori FOX ha deciso di rimandare la quinta stagione della serie all’autunno 2024.

9-1-1 Lone Star 3 in streaming

Le puntate di 9-1-1 Lone Star 3 rilasciate da Rai 2 sono in live streaming su RaiPlay. L’intera terza stagione è su Disney+.