Debutta oggi mercoledì 9 marzo in streaming su Disney+ la terza stagione di 911: Lone Star spinoff di 911 la serie tv sul personale di primo soccorso, prodotto da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear con quest’ultimo che ne regge le redini in modo concreto. La serie è ambientata in Texas, ad Austin, e segue le vite personali e professionali dei pompieri e infermieri della caserma 126. Vediamo perchè nonostante le costanti catastrofi resta una serie tv piacevole da vedere.

911 Lone Star 3 la trama

La terza stagione di 911: Lone Star riparte con l’ennesima catastrofe: i primi 4 episodi sono immersi nella neve. Infatti una tremenda e improvvisa tempesta di neve ha colpito Austin, un evento imprevedibile con temperature polari che rendono difficile anche solo camminare all’aperto. In questa atmosfera glaciale la squadra 126 deve fare i conti con la chiusura della loro caserma e con il loro smembramento.

I paramedici sono in mano a una società privata mentre i pompieri sono stati sparpagliati tra diverse altre caserme mentre Owen Strand si è ritirato tra i boschi, sospeso dal suo incarico più per orgoglio che per motivi disciplinari. Solo Marwani è rimasta a combattere per l’unità del gruppo e per salvare dall’abbattimento la loro caserma. Riuscirà la 126 a superare questa situazione e a uscire a testa alta dalla tempesta di neve? La domanda è ovviamente alquanto retorica soprattutto per chi è avvezzo alla visione di serie tv, ma non temete non mancheranno altre tragedie nella vita dei pompieri di Austin.

La formula dell’universo 911 è ormai chiara: trasformare l’evento eccezionale in normalità. In questo modo non solo sparisce l’effetto sorpresa ma anche la tensione derivante dal pericolo in cui possono trovarsi i diversi protagonisti di volta in volta. Come in un cartone animato appare chiaro che nonostante il danno ingente, finiscono sempre per salvarsi. Una volta compreso questo aspetto, però, si finisce per familiarizzare con i personaggi e intrattenersi con le situazioni in cui si ritrovano.

Per questo 911 Lone Star così come il suo predecessore 911 funzionano sempre, riuscendo a intrattenere con un mix di elementi più leggeri e altri più drammatici. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear sono riusciti così a trovare una formula per rendere ancor più avvincente il procedurale non poggiando tutto sui drammi privati dei personaggi ma dando ampio spazio alle situazioni lavorative rendendo omaggio al sacrificio di chi ogni giorno si trova in situazioni di pericolo, attraverso il racconto delle situazioni più estreme in cui possono trovarsi.

911 Lone Star 3 la programmazione

La terza stagione di 911 Lone Star, spinoff di 911, debutta su Disney+ da mercoledì 9 marzo in streaming, con il classico appuntamento settimanale degli episodi tipico della programmazione della piattaforma di streaming Disney. La serie arriva in Italia a 2 mesi di distanza dall’esordio americano e proprio mentre sta per terminare la prima parte della quinta stagione di 911 (che nel frattempo negli USA sta per ripartire). La terza stagione di 911 Lone Star è composta da 18 episodi.

911 Lone Star ci sarà una quarta stagione?

Al momento 911 Lone Star non è stata ancora rinnovata per una quarta stagione ma in compia con 911 sono un ottimo programma per Fox con una solida base di pubblico fedele. Facile immaginare che la serie sarà tranquillamente rinnovata per i prossimi anni, non a caso si sta ragionando anche su un eventuale terzo spinoff dell’universo 911.

911 Lone Star 3 il cast

Rob Lowe torna nei panni del capitano Owen Strand anche in questa terza stagione di 911: Lone Star, accanto a lui confermata Gina Torres in quelli del capitano Tommy Vega responsabile dei paramedici. Infatti in Texas le due unità sono separate e hanno ciascuna una propria linea gerarchica a differenza di quanto vediamo in Station 19 o nello stesso 911 ambientato in California.

Ronen Rubinstein è il figlio di Owen, TK Strand, Sierra McClain è Grace Ryder sposata con Judd interpretato da Jim Parrack. Natacha Karam è Marjan Marwani, Brian Michael SMith è Paul Strickland, Rafael L. Silva è Carlos il compagno di T.K.. Torna come guest star dei primi episodi Lisa Edelstein nei panni della mamma di T.K.