Su RaiPlay la serie tv amatissima: se l’hai persa la devi recuperare

Estate su Prime Video: arrivano i film Original “Ancora più sexy” e “È colpa tua”, insieme alle migliori commedie italiane di Zalone e Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il catalogo di RaiPlay si arricchisce continuamente di gemme nascoste, ma poche volte capita di imbattersi in un fenomeno capace di unire critica e pubblico in un abbraccio così caloroso.

Se siete alla ricerca di una storia fresca, originale e fuori dai soliti schemi della serialità generalista, c’è un titolo che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire: Lapponia I Love You.

Questa produzione nordica, diventata in breve tempo un autentico oggetto di culto per i teleofili, rappresenta la perfetta alternativa ai soliti drama metropolitani, trasportando lo spettatore in un microcosmo innevato dove i sentimenti bruciano più del gelo polare.

La trama, ottimi ascolti per la messa in onda Rai

La trama ruota attorno alle vicende di Nina, una poliziotta locale tenace ma emotivamente bloccata, che si trova a dover fare i conti con un evento straordinario che sconvolge la routine della sua tranquilla e apparentemente monotona comunità ai confini del circolo polare artico. Tutto ha inizio con il ritrovamento, in una vecchia baita isolata nel cuore della tundra, di una donna in fin di vita.

Ciò che sembra un tragico caso di congelamento si rivela presto un mistero internazionale: nel sangue della vittima viene infatti rinvenuto un virus letale e sconosciuto. Per contenere la potenziale epidemia e risolvere il giallo, l’algida terra dei Sami diventa il palcoscenico di un’indagine serrata, che costringe Nina a collaborare con Thomas, un virologo tedesco tormentato giunto sul posto d’urgenza.

La forza della serie non risiede solo nell’intreccio thriller, solido e ricco di colpi di scena, ma nella sua straordinaria capacità di fondere il genere investigativo con il dramma relazionale e un pizzico di irresistibile ironia locale.

La Lapponia stessa non è un semplice sfondo cartolina, ma un personaggio a tutti gli effetti: con i suoi paesaggi sterminati, le sue foreste silenziose e le sue dinamiche sociali uniche, diventa lo specchio dell’isolamento e della rinascita dei protagonisti.

Se vi siete persi questa perla durante il suo passaggio o se siete semplicemente a caccia di una maratona seriale di alto livello, l’appuntamento è sulla piattaforma streaming della Rai. Lapponia I Love You vi conquisterà fin dal primo episodio, dimostrando che a volte, per trovare le storie più calde e umane, bisogna spingersi fino al grande freddo.