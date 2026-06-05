House of the Dragon S3 dal 22 giugno, The Bear S5 il 26 giugno: stesso mese, strategie opposte. Chi ha ragione?

Arriveranno a quattro giorni di distanza l’uno dall’altro con due distribuzioni diverse sia per struttura che per organizzazione e diffusione. E sarà interessante capire come e a quale il pubblico italiano si adatterà con maggiore facilità.

Serie eccellenti, sfida a distanza

Di certo si tratta di un evento straordinario che vedrà compresse verso la fine di giugno due delle serie più attese dell’anno. Stesso mese, stesso numero di episodi, stesso livello di attenzione critica. Ma una distanza siderale nel modo in cui il pubblico potrà guardarle.

House of the Dragon stagione 3 sceglie il rilascio settimanale: un episodio ogni lunedì a partire dal 22 giugno, fino al gran finale del 9 agosto.

The Bear stagione 5 sceglie il contrario: tutti gli otto episodi disponibili insieme dal 26 giugno su Disney+. Due piattaforme, due filosofie, due idee diverse di cosa significhi costruire un evento televisivo nel 2026.

House of the Dragon S3: la fase finale

La terza stagione di House of the Dragon debutta il 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, e su HBO Max Italia. Otto episodi che porteranno la guerra civile Targaryen — la cosiddetta Danza dei Draghi — verso la sua fase più sanguinosa e definitiva.

Al centro della stagione la presa di Approdo del Re da parte di Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), finalmente pronta a reclamare il Trono di Spade contro lo schieramento di Alicent Hightower (Olivia Cooke) e del figlio Aegon II. Tornano Matt Smith, Tom Glynn-Carney ed Ewan Mitchell. Showrunner Ryan Condal, co-creatore insieme a George R.R. Martin. La stagione 4 è già confermata da tempo su HBO in tempi e modi ancora da definire ma che non dovrebbero discostarsi molto da quella in lancio in questi giorni e potrebbe concretizzarsi già entro la fine dell’anno.

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Quella del rilascio settimanale non è una scelta casuale. HBO ha sempre difeso questo modello anche nell’era dello streaming, e i dati le danno ragione: una serie con episodi settimanali genera conversazione continuativa per mesi, mantiene gli abbonati attivi più a lungo e crea quella sensazione di appuntamento collettivo che il binge watching tende a dissolvere. House of the Dragon S2 aveva dimostrato che il modello funziona anche con un pubblico abituato alle piattaforme.

The Bear S5: il gran finale tutto in una volta

The Bear stagione 5 è alla stagione conclusiva, confermata come tale: non ci saranno ulteriori prolungamenti.

Disney+ la pubblica venerdì 26 giugno con tutti gli otto episodi disponibili fin dal primo momento. Negli Stati Uniti il debutto è su Hulu il 25 giugno.

La stagione riprende dalla decisione di Carmy (Jeremy Allen White) di abbandonare il mondo della ristorazione, lasciando il ristorante nelle mani di Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Natalie (Abby Elliott). Senza soldi, con il rischio concreto di una vendita, i tre dovranno riunire la brigata per un ultimo servizio con l’obiettivo di conquistare finalmente una stella Michelin. Tornano Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt, Will Poulter e Jamie Lee Curtis.

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Un episodio flashback speciale — Gary, con Richie e Mikey (Jon Bernthal) — è già disponibile su Disney+ come anteprima della stagione. Il binge completo scelto da Disney+ per il gran finale di una serie come The Bear è una scelta coerente con la natura dello show: una serie che si guarda come si mangia in un ristorante eccellente, tutta d’un fiato, senza pause.

Sky e Disney: chi ha ragione?

Non esiste una risposta universale, e probabilmente è proprio questo il punto. Il rilascio settimanale funziona per le serie che vivono di hype, di teorie, di discussioni tra fan: House of the Dragon appartiene a questo tipo. Il binge funziona per le serie che richiedono immersione totale e continuità emotiva: The Bear appartiene a questo tipo.

La vera domanda è se uno dei due modelli stia diventando obsoleto. I dati di Netflix — che ha cominciato a sperimentare rilasci parziali dopo anni di binge totale e molto aggressivo — suggeriscono che l’industria non ha ancora deciso e sta cominciando a diversificare la propria strategia di distribuzione anche in funzione del prodotto.

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