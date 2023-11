Tra i titoli del mese anche il debutto della miniserie A Murder at the End of the World con Clive Owen e Emma Corrin

Il mese di novembre su Disney+ è particolarmente ricco di nuovi titoli interessanti e conclusioni di serie tv seguite e attese. Ma è anche il mese in cui entrano in vigore i nuovi prezzi per la piattaforma di streaming. Dal 1° novembre arriva il piano con pubblicità a 5.99 € al mese, mentre il prezzo attuale 8.99 €/89 € l’anno diventa quello del piano Standard (2 schermi contemporanei e senza pubblicità), arriva un piano Premium a 11.99 € al mese o 119 € l’anno che avrà una qualità audio/video superiore e la possibilità di vederlo su 4 schermi in contemporanea. Ma andando oltre l’aspetto economico vediamo i titoli in arrivo.

Disney+ Novembre 2023 le nuove serie tv del mese

1° Mercoledì

Solar Opposites s.4, torna l’animata famiglia aliena che ormai si è stabilita sulla terra

8 Mercoledì

Papà su Misura s.2: comedy messicana con California e i suoi 3 papà in viaggio alla ricerca della mamma.

Vigilante s.1, serie coreana in cui si segue un’unità della polizia che dà la caccia al Vigilanete, un brillante studente dell’accademia di polizia che durante i weekend lavora come vigilante per catturare i criminali.

Nuovo Santa Clause Cercasi s.2 (prime 2 puntate): Tim Allen torna nei panni di Scott Calvin in una nuova avventura con tutta la sua famiglia, ma anche alle prese con nuovi personaggi Gabriel “Fluffy” Iglesias nel ruolo di Kris Kringle ed Eric Stonestreet nel ruolo di Magnus Antas, The Mad Santa.

14 novembre

A murder at the End of the World, miniserie in 7 puntate dai creatori di The OA (finale il 19 dicembre): Emma Corrin è Darby Hart, giovane hacker che viene convocata insieme ad altre 8 persone in una villa in una località remota, da un miliardario (Clive Owen). Quando uno degli ospiti muore, Darby inizia a indagare.

25 Domenica

Doctor Who – The Star Beast: primo di 3 speciali per il 60esimo anniversario. David Tennant torna nei panni del dottore e ritrova Donna Temple-Noble (Catherine Tate), dovranno affrontare con il lterrificante Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris. Ci saranno altri 2 speciali “Wild Blue Yonder” (2 dicembre) e “The Giggle” (9 dicembre), prima che nel 2024 arrivi la nuova stagione con Ncuti Gatwa come protagonista.

26 lunedì

Australia, il film di Baz Luhrman del 2008 con Nicole Kidman è stato trasformato dal regista nella miniserie in 6 episodi Faraway Downs, prendendo parti non inserite nel film.

29 Mercoledì

Reservations Dogs s.3, ultima stagione della serie che racconta la vita di un gruppo di adolescenti di una riserva indiana.

American Horror Story: Delicate: dodicesima stagione dell’antologia di Ryan Murphy, di cui per il momento vengono rilasciati i primi 5 episodi trasmessi negli USA fino al 18 ottobre 2023. Per la prima volta una stagione di questa antologia è ispirata a un romanzo, Delicate Condition di Danielle Valentine, ed è interamente scritta da Halley Feiffer con Murphy che è quindi solo produttore. Nel cast troviamo Kim Kardashian, Emma Roberts, Matt Czuchry. Dopo molteplici tentativi falliti di fecondazione assistita, l’attrice Anna Victoria Alcott non desidera altro che mettere su famiglia. Mentre cresce il clamore intorno al suo recente film, teme che qualcosa possa prendere di mira lei e la sua ricerca della maternità.

Culprits – Rapina e Fuga s.1 (tutti gli episodi): serie britannica; Joe Petrus fidanzato di Jules, padre di Frankie e Bud che ha un’attività in una cittadina di perifieria, ma ha un segreto, tre anni prima ha iniziato a lavorare per una banda criminale che ora torna a farsi viva.

Disney+ Novembre 2023 le serie tv che proseguono o terminano

Importanti conclusioni nel mese di novembre 2023 su Disney+. Infatti il 1° novembre arrivano gli ultimi 4 episodi della miniserie italiana I Leoni di Sicilia, adattamento del romanzo di Stefania Auci con al centro la saga della famiglia Florio. Il 10 novembre, invece, ultima puntata della seconda stagione di Loki e il 17 novembre termina la prima stagione di Piccoli Brividi.

Disney+ Novembre 2023 oltre la fiction

Il 3 novembre su Disney+ arriva il film Quiz Lady. Normalmente non citiamo mai i film in questi cataloghi mensili, ma in questo caso facciamo un’eccezione visto che ci sono come protagoniste due attrici “seriali” come Sandra Oh e Awkwafina che interpretano due sorelle alle prese con il vizio del gioco e dei debiti da restituire. Lo spirito natalizio inizia a farsi sentire oltre che con Nuovo Santa Clause Cercasi anche con Scivolando sulla neve film originale disponibile dal 17 novembre.

Il 15 novembre la docu-serie in 4 parti Brawn: una storia impossibile di Formula 1 narrata da Keanu Reeves che racconterà la formazione della Brawn GP e incontrerà Ross Brawn e icone come Jenson Button e Rubens Barrichello. Il 16 infine Drive with Swiss Beatz una docuserie con la leggenda dell’hop-hop e collezionista d’auto Swizz Beatz.