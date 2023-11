Un’altra saga familiare è pronta per tenere compagnia ed appassionare il pubblico italiano abbonato a Disney+: è su questa piattaforma che infatti è possibile seguire I Leoni di Sicilia, serie tv tratta dalla saga letteraria di Stefania Auci e con protagonista la famiglia Florio, realmente esistita e che da fine 1700, anno dopo anno, è diventata una delle più potenti e famose della Sicilia. Storia e vicende personali s’intrecciano nella storia di questa famiglia che, dopo essere diventato un libro best-seller, ora vuole conquistare anche gli spettatori. Curiosi di conoscere i Florio? Proseguite nella lettura!

Quando esce I Leoni di Sicilia?

Il debutto in streaming della serie tv avviene mercoledì 25 ottobre 2023, su Disney +, con i primi quattro episodi. I restanti quattro episodi della prima stagione sono invece disponibili da mercoledì 1° novembre. Nella stessa data viene distribuito anche il “making of” della serie.

I Leoni di Sicilia, il cast

Vinicio Marchioni è Paolo Florio: colui da cui parte la storia. Dopo l’ennesimo terremoto che colpisce Bagnara, in Calabria, decide di fare armi e bagagli e tentare la fortuna a Palermo, portando con sé la moglie, il figlio e il fratello. Con quest’ultimo avvia l’aromateria da cui parte la scalata dei Florio.

colui da cui parte la storia. Dopo l’ennesimo terremoto che colpisce Bagnara, in Calabria, decide di fare armi e bagagli e tentare la fortuna a Palermo, portando con sé la moglie, il figlio e il fratello. Con quest’ultimo avvia l’aromateria da cui parte la scalata dei Florio. Paolo Briguglia è Ignazio Florio: fratello di Paolo, con cui avvia l’aromateria. Rispetto al fratello, è più mite e silenzioso, ma anche lui è tenace ed ambizioso. Alla morte di Paolo, diventa un padre per il nipote Vincenzo , che cresce rispettando le volontà del fratello.

fratello di Paolo, con cui avvia l’aromateria. Rispetto al fratello, è più mite e silenzioso, ma anche lui è tenace ed ambizioso. Alla morte di Paolo, diventa un padre per il nipote , che cresce rispettando le volontà del fratello. Ester Pantano e Donatella Finocchiaro sono Giuseppina Florio: moglie di Paolo e madre di Vincenzo, è l’unica a rimpiangere di aver lasciato Bagnara , dove si sentiva a casa. Nonostante il crescente successo dell’aromateria, Giuseppina trova sempre modo di ricordare di essere stata strappata da casa sua dal marito. Con Ignazio, alla morte di Paolo, nasce un sentimento che però fa fatica ad esprimersi.

moglie di Paolo e madre di Vincenzo, è l’unica a rimpiangere di aver lasciato , dove si sentiva a casa. Nonostante il crescente successo dell’aromateria, Giuseppina trova sempre modo di ricordare di essere stata strappata da casa sua dal marito. Con Ignazio, alla morte di Paolo, nasce un sentimento che però fa fatica ad esprimersi. Michele Riondino è Vincenzo Florio: figlio di Paolo e nipote di Ignazio, che considera come un padre, Vincenzo segue le loro orme ed espande l’attività di famiglia oltre quanto padre e zio potessero immaginare. La sua ambizione è dovuta anche a come i palermitani continuano a guardare lui e la sua famiglia: nonostante il successo e il prestigioso ottenuto, i Florio sono ancora visti da molti come dei poveri mercati che si sono arricchiti.

figlio di Paolo e nipote di Ignazio, che considera come un padre, Vincenzo segue le loro orme ed espande l’attività di famiglia oltre quanto padre e zio potessero immaginare. La sua ambizione è dovuta anche a come i palermitani continuano a guardare lui e la sua famiglia: nonostante il successo e il prestigioso ottenuto, i Florio sono ancora visti da molti come dei poveri mercati che si sono arricchiti. Miriam Leone è Giulia Portalupi: moglie di Vincenzo, si sono conosciuti quando lei si è trasferita a Palermo da Milano. Ha un’indipendenza che è insolita, al tempo, per le ragazze. Vuole decidere della propria vita e, pur sapendo che Vincenzo non la sposerà mai, decide di esserne l’amante, dandogli tre figli.

moglie di Vincenzo, si sono conosciuti quando lei si è trasferita a Palermo da Milano. Ha un’indipendenza che è insolita, al tempo, per le ragazze. Vuole decidere della propria vita e, pur sapendo che Vincenzo non la sposerà mai, decide di esserne l’amante, dandogli tre figli. Guy Oliver-Watts è Ben Ingham: più grande di Vincenzo di quindici anni, ne diventa amico e consigliere, affascinanto dall’animo imprenditoriale del giovane, che ha anche portato in Inghilterra per vedere di persona gli sviluppi delle nuove tecnologie. E Vincenzo decide di portare quelle innovazioni in Sicilia.

più grande di Vincenzo di quindici anni, ne diventa amico e consigliere, affascinanto dall’animo imprenditoriale del giovane, che ha anche portato in Inghilterra per vedere di persona gli sviluppi delle nuove tecnologie. E Vincenzo decide di portare quelle innovazioni in Sicilia. Eduardo Scarpetta è Ignazio Florio junior: figlio di Vincenzo e Giulia, è l’unico erede maschio della famiglia, quindi colui su cui sono poste tutte le aspettative. Freddo e impenetrabile, sa che deve rispettare il volere del padre anche per quanto riguarda la sua vita privata: Vincenzo, infatti, vuole che si sposi con una nobile, per dare un titolo ai Florio.

figlio di Vincenzo e Giulia, è l’unico erede maschio della famiglia, quindi colui su cui sono poste tutte le aspettative. Freddo e impenetrabile, sa che deve rispettare il volere del padre anche per quanto riguarda la sua vita privata: Vincenzo, infatti, vuole che si sposi con una nobile, per dare un titolo ai Florio. Adele Cammarata è Giovanna D’Ondes: futura moglie di Ignazio, è colei che potrebbe dare ai Florio il tanto agognato titolo nobiliare.

futura moglie di Ignazio, è colei che potrebbe dare ai Florio il tanto agognato titolo nobiliare. Antonio Gerardi è il Principe Filangeri: Principe di Satriano. Quando diventa luogotenente del Regno di Sicilia, concede molti favori ai Florio, memore dei generosi prestiti che la famiglia gli ha accordato.

Principe di Satriano. Quando diventa luogotenente del Regno di Sicilia, concede molti favori ai Florio, memore dei generosi prestiti che la famiglia gli ha accordato. Claudia Pandolfi è la Duchessa Spadafora: vedova, caduta in miseria ma sempre ironica ed intelligente, diventa l’amante di Ben Ingham, a cui ha impegnato i suoi gioielli.

vedova, caduta in miseria ma sempre ironica ed intelligente, diventa l’amante di Ben Ingham, a cui ha impegnato i suoi gioielli. Emmanuele Aita è Peppe Messina: amico d’infanzia di Vincenzo, uno dei bagnaroti con cui giocava al porto, viene assunto, ancora giovanissimo, all’aromateria dei Florio.

I Leoni di Sicilia, trama

La serie tv, per quanto riguarda il, deve tenere conto che la storia raccontata attraversa un arco temporale molto ampio. Per questo, alcuni personaggi sono interpretati da due attori, uno nella versione giovane e l’altro nella versione adulta. Nel cast ritroviamo interpreti molto noti al mondo della fiction e del cinema italiano, come Il giovane Montalbano ),(Non uccidere, la saga di 1992),(Romanzo Criminale-La serie), Màkari ),(L’Amica Geniale) ed(L’Alieva).

Nell'Ottocento i fratelli Paolo e Ignazio Florio lasciano la miseria di Bagnara Calabra per cercare fortuna a Palermo, dove aprono un'aromateria e in poco tempo diventano ricchi. Ma sarà il figlio di Paolo, Vincenzo, a trasformare Casa Florio in un vero impero commerciale –spezie, tonno, zolfo e navi– negli anni dell'Unità d'Italia.

Alimentata da un bruciante desiderio di riscatto, la sua ambizione è di essere trattato da pari dai veri potenti di Palermo: i nobili. Per questo cerca per sé una moglie titolata, ma s’innamora follemente di una borghese, Giulia Portalupi, che lo distoglie dalle sue ossessioni. Queste ricadranno come una maledizione sull’unico figlio maschio, Ignazio, cui spetterà il compito di tenere alto il nome dei Florio.

I Leoni di Sicilia, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono otto, ciascuno della durata di 55 minuti-un’ora. Disney+ li distribuisce in due parti: i primi quattro episodi mercoledì 25 ottobre, i restanti quatto mercoledì 1° novembre.

I Leoni di Sicilia, regista

Regista e produttore creativo della serie è Paolo Genovese, dietro la macchina da presa di film come “Perfetti sconociuti”, “Tutta colpa di Freud” e “The Place”. “Più di ogni altro progetto”, ha raccontato, “questa serie ha dato vita a una collaborazione inestricabile tra la scenografia, la fotografia e i costumi, per ottenere uno stile unico e definito, con assonanze e sfumature di toni, colori e sensazioni fra i personaggi e lo sfondo in cui si muovono. Per questo abbiamo voluto valorizzare le splendide bellezze dell’isola, tali da diventare vere e proprie protagoniste del racconto, punti di riferimento imprescindibili per entrare nel mondo narrativo. […] Luoghi che sono vissuti e attraversati da personaggi vividi, interpretati da un cast costellato di grandi protagonisti e caratteristi siciliani, che renderanno la storia vera e vivace, con l’uso e il rispetto della musicalità e della cadenza palermitana, che anche i Florio, di origine calabrese, adottano nel corso della storia, acquisendo l’accento della città che li accolse”.

I Leoni di Sicilia, sceneggiatori e produttori

La serie è stata scritta da Ludovica Rampoldi (The Bad Guy, Corpo Libero, Esterno Notte) e Stefano Sardo (la saga di 1992). A produrre per Disney+ Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica; Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production (una società Leone Film Group).

Dov’è girato I Leoni di Sicilia?

Le riprese, cominciate nell’estate del 2022, si sono svolte principalmente in Sicilia. In particolare a Cefalù è stato ricostruito il porto di Palermo, Trapani e il villino Nasi hanno ospitato la Capitaneria di Porto, mentre alcune scene sono state girate anche presso le Saline ed alla Tonnara di Favignana, realmente appartenuta ai Florio. Gran parte delle scene sono state però girate a Palermo.

Le location scelte sono state Piazza Pretoria, il Palazzo delle Aquile e la Fontana Salotto, Piazza Bellini con le cupole rosse di San Cataldo ed i 4 Canti. La casa dei Florio è stata allestita a Palazzo Mirto, a Palazzo Ganci sono stati girati gli esterni dell’abitazione, mentre Palazzo Alliata di Villa Franca ha ospitato il circolo della Palermo bene. Infine, in un appezzamento adiacente agli studi Videa di Roma è stato allestito un backlot di 9.000 metri quadri che ha ricostruito la Palermo del tempo ed alcuni luoghi come la Chiesa, la Bottega di Saguto, il Magazzino, la Farmacia, il Tugurio, Casa Florio e l’Aromateria.

I Leoni di Sicilia, storia vera

La serie tv (e il libro da cui è tratta) raccontano la storia realmente accaduta della famiglia Florio, originaria della Calabria e diventata, nel XIX secolo, una delle più potenti non solo in Sicilia ma anche dell’appena nato Regno d’Italia. I Florio, partiti da un piccolo negozio di spezie, hanno esteso le proprie attività alla produzione di marsala, di tonno sott’olio (quest’ultimo una vera novità per l’epoca) e nella navigazione.

Con la fine del XIX secolo i Florio vivono un periodo di decadenza, che porta alla vendita di buona parte dei loro beni. La tomba dei Florio si trova nel cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo, con il simbolo del leone che beve, realizzato dallo scultore Benedetto De Lisi.

I Leoni di Sicilia, il libro

La serie tv è tratta dal best seller di Stefania Auci, uscito nel 2019, edito da Nord. Il libro ha vinto il Premio Nazionale Rhegium Julii ed i suoi diritti sono stati acquistati in numerosi Paesi prima ancora della sua pubblicazione.

I Leoni di Sicilia 2, si farà il seguito?

Esiste un sequel del libro da cui è tratta la serie, “L’inverno dei Leoni”, scritto da Stefania Auci, uscito nel 2021 e che prosegue il racconto della saga dei Florio dalla fine del 1800 ai primi anni del 1900. Se il responso del pubblico dovesse essere buono, nulla vieta quindi che possa essere messa in produzione una seconda stagione della serie.

Laura Pausini per I Leoni di Sicilia

Il nuovo singolo “Durare” di Laura Pausini è stato scelto per accompagnare i titoli di coda della serie. “Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense, che resistono al passare del tempo e si fortificano”, ha spiegato la cantante. “Racconta di passione e di testardaggine, coppie che credono nella possibilità di inventare un proprio destino, un futuro, una vita, avverando così i loro sogni. ‘Una vita pensata ed una da pensare insieme, una da inventare, una da impazzire e una da durare”.

Dove vedere I Leoni di Sicilia serie tv?

È possibile vedere la serie tv solo su Disney+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il costo dell’abbonamento è di 8,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,90 euro; in entrambi i casi è incluso il catalogo Star, rivolto ad un pubblico più adulto.

I Leoni di Sicilia su Netflix?

No, la serie tv non si trova su Netflix, ma solo ed esclusivamente su Disney+.