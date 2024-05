Only Murders in the Building torna ad agosto con la quarta stagione. The Rookie e Will Trent a gennaio 2025 su ABC

Per anni il giovedì di ABC è stata la serata di Shonda Rhimes, Grazie a Dio è Giovedì (Thank God is Thursday) era lo slogan di un prime time con Grey’s Anatomy, Scandal e How To Get Away With Murder (Le regole del delitto perfetto). Dalla prossima stagione 2024/25 diventerà la serata di Ryan Murphy con 9-1-1 e la misteriosa novità Dr. Odyssey. Questa è solo uno degli aspetti più interessanti emersi dagli Upfronts 2024 di ABC tenuti dal gruppo Disney che ha anticipato anche alcune novità sia di Hulu che di Disney+.

Upfronts 2024 ABC – Il Palinsesto per l’autunno

Dopo NBC, CBS e FOX vediamo le novità di palinsesto di ABC condizionato dall’arrivo del football al lunedì sera che farà slittare al martedì lo storico show Dancing with the Stars (Ballando con le stelle) con la conseguenza che sia Will Trent che The Rookie torneranno soltanto il prossimo inverno. Craig Erwich responsabile dell’intrattenimento di ABC ha rassicurato che si tratta in realtà di un vantaggio per entrambe le serie che partiranno a gennaio e potranno contare sulla promozione legata agli show e agli eventi di dicembre. Inoltre in questo modo potranno avere una programmazione continua e senza pause che è un vantaggio da un punto di vista narrativo.

Altra sorpresa del palinsesto ABC è la quasi scomparsa in autunno delle comedy (nell’epoca d’oro ABC era arrivata ad avere 6 comedy contemporaneamente in onda 4 al mercoledì e 2 al venerdì). Unico baluardo di comicità del mercoledì è rappresentato da Abbott Elementary che sarà “schiacciata” tra il reality The Golden Bachelor in onda per 90 minuti e la docuserie Scamanda ispirata a un podcast.

Meno sorprendente l’arrivo al giovedì di Doctor Odyssey la nuova serie di Ryan Murphy con Joshua Jackson di cui si sa solo che è un medical drama su una nave da crociera. Grey’s Anatomy slitta così alle 22:00 ma Erwich ha sottolineato come gran parte del pubblico della serie arrivi dallo streaming: “L’80% dei suoi fan la guarda su varie piattaforme”. In vista della prossima stagione 21, come anticipato da deadline, la serie andrà incontro a un taglio di budget che colpirà principalmente il cast sia con l’addio di Jake Borelli (Levi) che con una modifica del numero di episodi garantiti a ogni protagonista. Altra novità dell’autunno è High Potential adattamento della serie francese che noi italiani conosciamo come Morgane – Detective Geniale.

Lunedì

20.00 Football

Martedì

20.00 Dancing with the Stars

22.00 High Potential s.1

Mercoledì

20.00 The Golden Bachelorette

21.30 Abbott Elementary s.4

22.00 Scamanda (docuserie)

Giovedì

20.00 9-1-1 s.8

21.00 Doctor Odyssey s.1

22.00 Grey’s Anatomy s.21

Venerdì

20.00 Shark Tank

21.00 20/20

Sabato

19.30 College Football

Domenica

19.00 America’s Funniest Home Videos

20.00 The Wonderful World of Disney

ABC ha chiuso sia Station 19 che The Good Doctor e ha cancellato Non sono ancora morta dopo 2 stagioni. Nel 2025 arriveranno la stagione finale di The Conners composta da 6 episodi, le nuove stagioni di The Rookie e Will Trent e tanti show da The Bachelor ad American Idol fino alla novità Extreme Makeover: Home Edition..

Upfronts 2024 ABC le nuove serie tv

Sono soltanto due le novità annunciate da ABC per la stagione 2024/25. Craig Erwich ha spiegato come lo sviluppo dei pilot è stato rallentato dai diversi scioperi ma è anche vero che in realtà ABC ha soltanto due comedy multi-camera attualmente in lavorazione e che dovranno essere valutate: Shifting Gears con Tim Allen e Kat Dennings e Forgive & Forget con Ty Burrell.

High Potential

Scritta da Drew Goddard e prodotta da ABC Signature, High Potential è l’adattamento di Morgane Detective Geniale. Kaitlin Olson è Morgan, madre single di tre figli con una mente eccezionale che aiuta a risolvere casi mentre lavora come addetta alle pulizie in una stazione di polizia. Viene ingaggiata per aiutare un veterano poliziotto, Karadec (Daniel Sunjata) e insieme formano una coppia inusuale ma imbattibile.

Doctor Odyssey

Non si sa nulla della nuova serie scritta da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, prodotta da 20th Television. Doctor Odyssey è un procedurale medical ambientato su una nave da crociera. Nel cast ci sono Joshua Jackson, Don Johnson, Sean Tale e Philippa Soo.

Upfronts 2024 Disney, le novità

L’Upfronts 2024 di ABC non si è limitato alle novità della rete ma ha allargato lo sguardo a tutto il gruppo Disney con il CEO Bob Iger tornato dopo 30 anni in un upfront. Iger ha parlato con ottimismo del futuro citando anche l’analisi Nielsen che piazza Disney al primo posto nel consumo televisivo su tutte le piattaforme nel mese di Aprile davanti a YouTube. Ma Iger deve fare i conti con un calo negli spettatori della tv lineare e con piattaforme di streaming non ancora capaci di generare profitti.

Meglio allora pensare ai successi dello streaming con la quarta stagione di Only Murders in the Building attesa per il 27 agosto con i primi episodi su Hulu (e Disney+ nel resto del mondo). A sorpresa è stata annunciata nel cast la presenza di Melissa McCarthy che si unisce alle altre novità di stagione Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani senza dimenticare il ritorno di Meryl Streep.

Sul fronte Marvel il 18 settembre con i primi due episodi arriverà su Disney+ Agatha All Along atteso spinoff di Wandavision con al centro il personaggio di Agatha Harkness interpretata da Kathryn Hahn, nel cast anche Aubrey Plaza e Patti LuPone. Marzo 2025 è il mese in cui dovremo aspettarci l’arrivo di Daredevil: Born Again, la serie che riporta Charlie Cox nei panni dell’eroe di Hell’s Kitchen ma in una versione diversa rispetto a quella vista su Netflix. Nel 2025 arriverà anche Ironheart con Dominique Thorne nei panni di Riri Williams.