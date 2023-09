Per il terzo anno consecutivo, Morgane Detective Geniale torna ad indagare nell’autunno di Raiuno con la terza stagione. La serie tv francese, in onda su Tf1 dal 2021, è diventata da subito in Patria un vero e propria fenomeno, consacrando la protagonista Audrey Fleurot a star del piccolo schermo d’oltralpe. Anche nella terza stagione, le indagini mettono in risalto il genio di Morgane, ma al tempo stesso il suo carattere difficile da gestire, soprattutto per i disciplinati uomini e donne della Legge francese. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Morgane Detective Geniale 3, puntate

19 settembre 2023

“Simmetria radiale”

Sono passati sei mesi dall’appassionato bacio che concludeva la stagione precedente, ma Karadec non ha dato seguito alla loro relazione e Morgane, fortemente depressa, ha lasciato la polizia ed è tornata al suo lavoro di collaboratrice domestica. La sua grande passione però non l’ha mai abbandonata e così decide di investigare da sola su un caso.

“18 carati”

Morgane viene arrestata con l’accusa di omicidio. Durante la sua detenzione, conosce alcune “colleghe” che l’aiuteranno a identificare il vero assassino.

Morgane Detective Geniale 3, quando esce in Italia?

La terza stagione della serie tv va in onda su Raiuno a partire da martedì 19 settembre 2023, alle 21:25.

Quante stagioni ci sono di Morgane Detective Geniale?

Ad oggi, le stagioni realizzate sono tre, in onda dal 2021 sull’emittente francese Tf1.

Morgane Detective Geniale 3, la trama

Morgane. Detective geniale – terza stagione La geniale detective #Morgane è pronta a riapprodare nei nostri schermi. Voi siete pronti?La terza stagione dal #19settembre su #Rai1 Posted by Radiocorriere Tv on Wednesday, September 13, 2023

La seconda stagione si è conclusa con Morgane (Audrey Fleurot) che è finalmente riuscita a conquistare l’ispettore Karadec (Mehdi Nebbou) con un bacio appassionato nell’ultima puntata. Nello stesso tempo però ha scoperto che Romain (Xavier Hosten), il suo compagno ritenuto morto e scomparso quindici anni prima, vive con una donna in Inghilterra.

Ma questo non è l’unico ostacolo nella relazione tra i due: Karadec, infatti, è fidanzato con Roxane Ascher (Clotilde Hesme), l’affascinante investigatrice che nel corso della seconda stagione è stata gravemente ferita, riuscendo poi a superare il coma.

La nuova stagione, quindi, si apre con Morgane fortemente rattristata perché l’ispettore non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane. Sentendosi profondamente tradita, Morgane ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie.

Ma la sua intemperanza, come al solito, le impedisce di mantenere a lungo un’occupazione. Questa volta viene addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all’aiuto dei suoi vecchi colleghi riesce a dimostrare la sua innocenza e rientrare nella squadra investigativa.

Sempre geniale nella soluzione dei casi complicati e incredibili che si presenteranno in ogni episodio, Morgane non è altrettanto abile nel dipanare le complicazioni della sua vita familiare e sentimentale che, quest’anno, è particolarmente movimentata e vivace, con un inaspettato colpo di scena finale.

Morgane Detective Geniale 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza stagione sono otto, così come quello delle prime due stagioni. Raiuno ne manda in onda due per serata, per un totale di quattro settimane. Il finale di stagione va in onda il 10 ottobre.

Morgane Detective Geniale 3, il cast

Confermato in toto il cast delle prime due stagioni con, in primis, la protagonista Audrey Fleurot.

Audrey Fleurot è Morgane Alvaro, la protagonista, ex donna delle pulizie ed ora consulente della Polizia di Lille Morgane Alvaro, dotata di un quoziente intellettivo pari a 160 (e quindi molto superiore rispetto alla media):

Mehdi Nebbou è Adam Karadec, poliziotto a cui viene assegnata Morgane e che, nel corso del tempo, riesce a connettere con il suo mondo e soprattuto a gestire il suo temperamento, fino all’inevitabile bacio.

Marie Denarnaud è Céline Hazan, superiore di Adam;

Bruno Sanches è Gilles Vandraud;

Bérangère McNeese è Daphné Forestier, esperta in materia digitale della Polizia;

Cypriane Gardin è Thèa, figlia adolescente della protagonista;

Noé Vandevoorde è Eliott, figlio di mezzo della protagonista, anche lui dotato di alto potenziale intellettivo.

Jérémy Lewin è Thimothée Guichard, nuovo personaggio. Viene assunto da Céline per sostituire Morgane quando questa si licenzia. Proprio Morgane, inizialmente, cerca di farlo licenziare in tutti i modi, ma lui resta estremamente affascinato dalla donna, fino ad innamorarsene.

Dov’è stato girato Morgane Detective Geniale?

Le riprese della terza stagione sono cominciate a giugno 2022 e si sono concluse a marzo 2023, con varie pause in mezzo. Le location scelte per i nuovi episodi sono Lille, Lambersart, Roubaix, Armentières, Frelinghien, Cysoing, Bousbecque, Ronchin, Loos, Tourcoing e La Neuville.

Morgane Detective Geniale 3, ascolti in Francia

La serie continua ad avere un grande successo in Francia, restando il programma più visto del giovedì sera. La terza stagione, andata in onda dall’11 maggio al 29 giugno (con un episodio a settimana, a differenza delle precedenti stagioni, i cui episodi erano trasmessi due per volta), ha avuto una media di 7,4 milioni di telespettatori (37,3% di share), in calo rispetto agli anni passati ma sempre alta.

Morgane Detective Geniale 4 si farà?

Sì: gli sceneggiatori Alice Chegaray-Breugnot e Julien Anscutter hanno confermato che la quarta stagione ci sarà. Non solo: le riprese dei primi episodi si sono tenute nell’estate 2023.

Morgane Detective Geniale 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Morgane Detective Geniale in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.